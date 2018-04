Opět další mizerný týden

Z fondů určených pro retailovou klientelu odteklo minulý týden takřka 208 mil. Kč. Největší odliv postihl fond 1.IN Fond bohatství, ze kterého investoři vybrali 152 mil. Kč. To může být spojeno s zrušením výstupního poplatku, který platil do šesti měsíců po otevření fondu. Dalších 77 mil. Kč ztratil IKS Dluhopisový a 63 mil. Kč ISČS Sporobond. Dluhopisové fondy opravdu ztrácejí pro investory na přitažlivosti, neboť za poslední týden z nich odčerpali celých 174 mil. Kč (např. akciové fondy za minulý týden přilákaly 38,5 mil. Kč nových peněz). Za zmínku ještě stojí 205 milionů Kč kladných čistých prodejů u fondu ČSOB Výnosový, který po otřesu v podobě novely DPH získává opět „půdu pod nohama“. Majetek ve fondu se postupně zvyšuje a v současnosti je na 1,7 mld. Kč.

Ve výkonnosti bychom v uplynulém týdnu hledali šampióna marně. Akciové fondy bez výjimky skončily v červených číslech, když nejlepšího výsledku dosáhl fond AKRO Eurotech s -1,02 %. Nejvíce naopak ztratil IKS fond světových indexů, jehož ztráta dosahuje –3,7 %. (Nevede si však dobře ani na ročním horizontu, kdy je s výnosem +1,6 % na druhé nejspodnější příčce, před fondem ČPI fond farmacie a biotechnologie se záporným výnosem –1,0 %.) Ještě o něco horšího výsledek lze vidět u IKS Fondu fondů, který tento týden ztratil –3,85 %.

Koruna investovaná v dluhopisových fondech za minulý týden v průměru ztratila –0,1 %, za což může minimální zhodnocení většiny konzervativních fondů a záporný výnos rizikovějších fondů, jako např. IKS Plus bondový (-1,05 %), ISČS Trendbond (-0,87 %) a ČPI korporátních dluhopisů (-0,11 %).

Smíšeným fondům se stejně jako akciovým nedaří nejlépe. Akciové trhy poslední týden ztrácely jak u nás, tak v zahraničí. V zahraničí to bylo v důsledku nepříliš přesvědčivých výsledků firem za třetí čtvrtletí, k nám se pak ztráty přesouvaly ze zahraničí a např. na největším poklesu ve SPADu – ČEZ ztratil –5,54 % - měly největší zásluhy změny na nejvyšším postu ve společnosti (více v TOMTO článku). Dluhopisové trhy skončily tento týden prakticky na stejných hodnotách, a tak ani zde nenašly smíšené fondy zisk.

Nejlepším smíšeným fondem je s týdenním výnosem +1,37 % fond J&T Opportunity CZK. V ročním horizontu pak dosahuje 12% výkonnosti. Tento fond je však od přejmenování a změny statutu ze srpna tohoto roku (předtím se jmenoval J&T Perspektiva – S) zaměřen spíše na klienty z řad firem a institucí. Minimální investice totiž byla zvýšena na 50 tis. Kč. Portfolio J&T Opportunity CZK je dosti zvláštní, neboť 53 % je alokováno do depozit, necelých 12 % do dluhopisů a 34 % do akcií (20 % do domácích, 14 % do zahraničních). Další zvláštností je výpočet poplatku za správu, který se na rozdíl od jiných fondů nepočítá z majetku ve fondu, ale jako 20 % z účetního zisku, kterého fond dosáhne.

Fondy peněžního trhu se držely v posledním týdnu nad nulou a nejlepší ČPI OPF Peněžní si připsal 0,04 %. Zajímavé je to, že pokud jste před rokem vložili peníze do fondu peněžního trhu a dluhopisového fondu, váš výnos bude v obou případech stejný. Jak peněžní, tak dluhopisové fondy dosahují přibližně 2,5% průměrné výkonnosti (2,64 % dluhopisové a 2,35 % peněžní fondy).

Již avizované slučování fondů povede v nadcházejícím týdnu k omezení obchodování se dvěma fondy. Ve srovnání s konkurencí (co se týče spravovaného majetku) nepříliš úspěšný ISČS Merkur se sloučí 12. listopadu s ISČS Sporoinvestem, a proto dochází od 28. října k pozastavení prodejů a 7. listopadu k pozastavení odkupování podílových listů (ISČS Sporoinvestu se tyto změny nedotknou). Odkupy se od 27. října zastaví i u dalšího fondu peněžního trhu, J&T Perspektiva – P, který se sloučí s fondem J&T Perspektiva (u kterého rovněž dochází o pozastavení odkupů). Sloučení proběhne k datu 28. října a obnovení odkupů by mělo být znovu zavedeno až za další tři týdny.

Nový zajištěný produkt pro retailové investory

O úspěchu zajištěných produktů v ČR už pochybuje jen málokdo. Dokládají ho výsledky společností, které u nás nabízejí zajištěné fondy: např. ve třetím čtvrtletí činil podíl prodejů zajištěných fondů v ČSOB (nabízí nejvíce zajištěných fondů pro

drobné investory) celých 32 %. S nabídkou zajištěného produktu přichází i HVB Bank, která však nenabízí zajištěný fond, ale dluhopis.

Strukturovaný dluhopis, jak zní název nového produktu, je postaven na stejné technice jako zajištěné fondy (nákup dluhopisů s cílem držet je do splatnosti a z jejich výnosu pokrýt 100 % garanci návratnosti; a nákup rizikových instrumentů – akcií, opcí na akciové indexy,… - které generují zisk), ale měl by nabízet některé výhody, např. to, že návratnost vložených prostředků je garantována přímo HVB Bank (emituje Strukturované dluhopisy). HVB Bank nabízí dvě tranše, jednu s garancí 100 % a maximálním dosažitelným výnosem 8,45 % p.a. a druhou s minimální návratností 106 % a maximálním výnosem 5,71 % p.a. Minimální investice činí 50 tis. Kč. (Strukturovaným dluhopisům HVB Bank se budeme věnovat ještě v samostatném komentáři).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové AKRO Eurotech -1,02% IKS fond světových indexů -3,69% ČPI Fond nové ekonomiky -1,52% ISČS EUROTREND -3,00% ČPI Fond farmacie a biotech. -1,59% ISČS SPOROTREND -2,45% Dluhopisové ČPI Fond státních dluhopis 0,22% IKS Plus bondový -1,05% ISČS BONDINVEST 0,16% ISČS TRENDBOND -0,87% ČSOB Bond Mix 0,11% IKS dluhopisový -0,12% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND -1,25% IKS fond fondů -3,85% Peněžního trhu ČPI - OPF Peněžní 0,04% AKRO OBLIGACE -0,46% ČSOB výnosový 0,04% ISČS MERKUR 0,00% ČSOB instit. Euro peněžní 0,03% ISČS SPOROINVEST 0,00% Smíšené J&T OPPORTUNITY CZK 1,37% ČSOB středoevroproský -2,95% 1.IN Fond bohatství 0,07% AKRO mezinár. balancovaný -2,18% ISČS FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 0,02% AKRO OPF Výnosový -2,07% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 205,0 1.IN Fond bohatství -152,0 IKS peněžní trh 112,6 IKS dluhopisový -77,1 ISČS SPOROINVEST 52,6 ISČS SPOROBOND -63,5

Zdroj: UNIS ČR