Opilce za volantem čekají často doživotní splátky. Pokud přežijí

- Řidič pod vlivem drog na cestě do zaměstnání srazil jedenáct chodců. Výše odškodnění na zdraví poraněných chodců byla v řádu milionů. Částku nezodpovědný řidič pojišťovně pravidelně splácí. Generali - Řidič se zbytkovým alkoholem v krvi v ranních hodinách podlehl mikrospánku a čelně se střetl s protijedoucí dodávkou. Jako zázrakem se nikomu nic vážnějšího nestalo. Škoda na osobním voze byla 100 tisíc korun, na dodávce 200 tisíc korun, náklady na léčení a ušlý zisk řidiče dodávky se vyšplhaly na 250 tisíc korun. Řidiči dodávky byla celá škoda uhrazena z povinného ručení viníka. Viník nehody stále splácí pojišťovně bezmála půl milionu korun. Zdroj: pojišťovny