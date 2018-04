Opravdu firma potřebuje poradce? Ne

Žijeme ve světě rádců a poradců a člověk se musí ptát, jak mohlo lidstvo bez vnější pomoci, bez psychologů a terapeutů...vymyslet knihtisk a postavit katedrály...

Firma je na tom zrovna tak. Jestliže se od organizací dneška očekává, že budou „samy sebe učit“, a od jednotlivců, že budou „tvůrčí“, potřebují všichni pomocníky, aby ze sebe mohli vydat nové dovednosti a nové nápady. Světlo světa proto muselo spatřit nové a nezbytné povolání, takzvaný kouč. Úlohou kouče je poskytovat individuální doprovod, který každému umožní rozvinout jeho potenciál. Kouč má bdít nad semínkem a dohlížet na to, aby vzklíčilo tak, aby se naplno rozvinuly všechny schopnosti člověka, jež si žádá firma. Ve skutečnosti je to prostě poradce v modernějším ohozu, aby vypadal, že jde s dobou…

Kouč však není jediným parazitem, který si z firmy dělá dojnou krávu. Firma strká miliony do kapes nejrůznějších daňových a poradenských „specialistů“, kteří jsou placeni za to, aby říkali, co chce jejich chlebodárce slyšet... Strategické nebo organizační vize konzultantů musí být předkládány v podobě zhusta nečitelných dokumentů...

V případě, že má poradce pouze dva nápady (což není zas tak špatné!), vyjadřuje je ve formě matematického vzorce. Základní poselství... zjevují banality typu: „Dokud se staví, ekonomika roste.“ „Elektřina je nezbytná pro osvětlení.“ „Tento trh je již saturován, což znamená, že mnozí spotřebitelé si již produkt zakoupili.“ Atak dále. Konzultant si libuje v nacházení řešení, která jsou samozřejmá, a tak v období špatných výsledků navrhuje škrty ve výdajích, nebo firmě, která vydělává, doporučuje diverzifikaci. Náš poradce neslouží nakonec k ničemu jinému, než aby zaměstnance přesvědčil o opodstatněnosti rozsáhlých restriktivních opatření nebo jejich chování uvedl do normy. „Všichni do řady!“ je heslem konzultanta, který vyráží otevřené dveře.