Opravdu musíte být v práci přesčas?

Doba, kterou musíte v práci strávit, je uvedená v pracovní smlouvě. Ale okolnosti občas vyžadují, abyste pracovali "přesčas". Víte, že zaměstnavatel po vás může požadovat pouze 150 hodin přesčasů ročně? Víte, že větší počet přesčasových hodin může mít negativní vliv nejen na vaše zdraví, ale také na mimopracovní vztahy?



Paní Renata Michnová pracovala v jednom menším pražském vydavatelství jako grafička. V práci byla spokojená až do chvíle, než nastoupili noví kolegové, kteří své úkoly nezvládali po časové stránce. "Činnosti ve vydavatelství jsou vázané termíny, a tak jsem musela párkrát zůstat v práci přesčas. Jednou dvakrát to šlo, ale po několika měsících se to přestalo líbit rodině i mně," říká paní Renata.

Práce, která ji až dosud bavila, se změnila ve stresující záležitost. Když se situace vyhrotila k rozvodu a ona začala mít zdravotní problémy vyplývající z únavy a nevyspání, raději dala výpověď.

Jak to vidí psycholog

"Pokud člověk pracuje přesčas z vlastního rozhodnutí a práce ho těší, nedostavuje se u něj nijak zásadní únava," říká psycholog Vladimír Täubner. "Pokud je však k práci přesčas nucen okolnostmi, jako jsou časové důvody, větší množství zakázek nebo finanční důvody, více zatěžuje nejenom svou psychiku, ale i pozornost."



Při přetížení přesčasovými hodinami může podle Täubnera dojít po určité době, rozhodně déle než po měsíci, k poklesu výkonnosti, může se dostavit stres spolu s jeho následky, jakými je nechutenství, nespavost a podobně. Při dlouhodobé zátěži toto platí i pro činnost, kterou vykonáváme s chutí a z nějakých pro nás prospěšných důvodů. Je prokázáno, že při práci přesčas je duševní činnost daleko náročnější než fyzická práce.

Přesčasy v pracovní smlouvě

Při nástupu k zaměstnavateli můžete objevit v pracovní smlouvě formulku, ve které se říká, že případné přesčasy jsou již zahrnuty ve výši mzdy. V této větě se skrývá zrádný fakt.

Při podpisu takové smlouvy totiž ztrácíte nárok na odměny za práci přesčas. A to prakticky až do výše přesčasů, které vám zaměstnavatel může nařídit.



Problém, který s sebou sjednocení odměny za přesčasy a mzdy přináší, by měl být vyřešen v novém zákoníku práce. Podle Kateřiny Beránkové, tiskové mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, dochází ke změně celého systému. "Jak vyplývá z návrhu nového zákoníku práce, zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci přesčasové hodiny. Toto musí proběhnout na základě souhlasu zaměstnance."

Úřady a práce přesčas

Co říkají paragrafy

Vžité povědomí o tom, že nemá smysl to s prací přesčas přehánět, protože jejím výsledkem jsou stejně jenom zmetky a zvýšená úrazovost, nebude asi tak žhavé. Ukazuje se, že to není nijak závažný problém.Instituce bezpečnosti práce nekontrolují vztah mezi prací přesčas a úrazovostí na pracovištích, protože tato kontrola je prakticky nemožná. Položka práce přesčas se neeviduje jako jeden z hlavních aspektů měřitelnosti v otázce bezpečnosti práce. Podle Magdaleny Bajerové, garanta pracovních podmínek Českého úřadu bezpečnosti práce, se sleduje především dodržování zákonem stanovených podmínek, kde se tato problematika řeší pouze ve smyslu nařízení.

Výklad problematiky práce přesčas je zakotven v paragrafu 96 ZP. Počet hodin, které vám v rámci přesčasů může zaměstnavatel nařídit, nesmí překročit osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. S dalším navýšením musí souhlasit zaměstnanec.

Do tohoto počtu hodin se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. Práci přesčas nesmí vykonávat zaměstnanec, jemuž byla zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů.



