Opravdu o ně už nikdo nestojí?

Klesající výnosy fixně úročených aktiv (dluhopisy, peněžní trh) a vysoká volatilita na akciových trzích mají za následek následující obraz podílových fondů v České republice.

Fondy peněžního trhu už nikdo nechce

Mohli bychom říci, že o fondy peněžního trhu již nikdo nejeví zájem. Za uplynulý týden totiž žádný z fondů peněžního trhu určených pro retailové klienty nezaznamenal přírůstek aktiv ve fondu. S jedinou výjimkou, a sice fondu IKS peněžní trh, u něhož činil převis prodejů nad odkupy 108 mil. Kč. (Peněžní fondy určené pro právnické osoby a institucionální investory jsou stále atraktivní, avšak to je dáno spíše tím, že u nás není příliš mnoho možností, jak naložit s přebytečnou likviditou, či kam umístnit prostředky regulovaných subjektů. Největší nákupy (i prodeje) vykazuje ČSOB Výnosový, jehož čisté prodeje v minulém týdnu činily 725,5 mil. Kč, tedy celých 57 % čistých prodejů fondů v UNIS.) Naopak nejvíce peněz investoři vybrali z ISČS Sporoinvestu, kde se záporné čisté prodeje (již šestý týden po sobě) stávají pravidlem.

Jedním pozitivem v prostředí klesajících výnosů je skutečnost, že investiční společnosti reagují na tyto poklesy snižováním poplatků. Především u fondů peněžního trhu je správcovský poplatek důležitou determinantou dosaženého výnosu. Většina investičních společností je připravena snižovat alespoň o část své správcovské poplatky - viz např. ZDE. ČP Invest již u fondu peněžního trhu snížil poplatek z předchozích 0,75 % na současných 0,5 %. Což dělá z fondu ČP Investu Nová příloha o podílových fondech vám poradí, jak nejlépe nakupovat podílové fondy. Podílové fondy 2003 - klikněte ZDE – v kombinaci s nulovým vstupním poplatkem – nejlevnější fond peněžního trhu u nás.

Dluhopisové fondy jsou „v módě“

Převážná část investic do fondů směřovala v tomto roce do dluhopisových fondů. Vzhledem k jejich výkonnosti v roce 2002 se také není čemu divit. (Např. zmíněný odliv prostředků ze Sporoinvestu si ISČS jistě vynahradila na růstu majetku ve fondech dluhopisových, Trendbondu a Sporobondu, kam od začátku roku přiteklo již více než 3 mld. Kč.) Podílníky dluhopisových fondů však letos čekalo překvapení v podobě nízkých výnosů těchto fondů. Podíváme-li se na statistiku UNISu, kromě dvou fondů se za poslední měsíc propadly všechny dluhopisové fondy. IKS Plus bondový, s alokací aktiv především v Polsku, spolu s ČPI korporátních dluhopisů zaměřeným na výnosnější, ale také rizikovější firemní obligace, jako jediný dosáhl výnosu necelých 2,5 desetin procenta (resp. 22 desetin procenta u fondu ČPI).

Největší vinu na tomto vývoji má situace na trhu dluhových instrumentů, kde dochází k výraznému poklesu výnosů. Výnosy dluhopisů tak reagují opačným způsobem než akciové trhy.

Válka pomohla akciím

Akciové fondy, na rozdíl od dluhopisových, za poslední měsíc skončily všechny v kladných hodnotách (pokud zanedbáme „skomírající“ OPF Akro Svět). Navzdory tomu, že akciové trhy prodělaly bouřlivý vývoj rychlých posilování a následných korekcí, dokázaly akciové fondy udržet slušné výnosy. Nejvíce ziskový byl ISČS Eurotrend 6,88 %, druhý v pořadí skončil ISČS Sporotrend s 6,81 % a třetí pomyslnou příčku obsadil ČPI fond nové ekonomiky. Ačkoli měsíc březen vzhledem k již zmíněné vysoké volatilitě neskončil s příliš přesvědčivými výnosy, – více si můžete přečíst v článku shrnujícím vývoj na trzích v měsíci březnu: Jak reagují trhy na válku v Iráku? – české akciové fondy byly úspěšné – investice do domácího akciového fondu přinesla za měsíc 5,94 % výnosu, zatímco zahraniční fondy (s mezinárodně diverzifikovanými portfolii) vydělaly podle serveru Morningstar v průměru 3,46 % (celkem 1833 fondů).

Akciový fond s investičním horizontem alespoň tři roky nelze hodnotit podle měsíční výkonnosti, nicméně poslední měsíc mohl ukázat, jakým směrem se budou trhy ubírat v následujícím období, a hlavně, zda bude dále pokračovat odliv i z těchto fondů.

Novinky – další zajištěný fond

Ačkoli domácí investoři ještě na chuť zajištěným fondům nepřišli, v pravidelných intervalech jsou na trh dodávány nové fondy tohoto typu. V zajištěných fondech bychom měli vidět spíše alternativu termínovaných vkladů – vzhledem ke garantovanému výnosu, který v časovém horizontu čtyř až pěti let, není nijak vysoký – avšak s určitým ziskovým potenciálem. Ten by měl zajistit atraktivnost zajištěných fondů u retailových klientů. Nicméně dlouhá doba, která je nutná pro setrvání ve fondu (většina fondů „penalizuje“ předčasné ukončení investice) a vysoké počáteční investice (především u zahraničních fondů, kde dosahují v přepočtu 100 – 150 tis. Kč) jsou překážkou jejich většímu rozvoji. V České republice je totiž investiční horizont na velice nízké úrovni a vzdát se svých peněz na dobu delší než čtyři roky je zatím pro majoritní část investorů nepřijatelné. S postupující „vzdělaností“ v otázkách investic a se zkušenostmi bude přibývat i těch, kteří investují na delší dobu.

Novému zajištěnému fondu pod značkou ČSOB právě začíná šestitýdenní upisovací období. Fond ČSOB Světový Click+ 1 garantuje kromě počáteční investice také 4 % výnos. Fond má splatnost 4 roky a 4 měsíce, minimální investice činí 30 tis. Kč. Jak již bylo řečeno, ČSOB/KBC (fond má lucemburský domicil) patří ke společnostem, které pravidelně zásobují trh novými zajištěnými fondy. Do konce roku bychom se tak měli setkat s dalšími čtyřmi zajištěnými fondy z tohoto investičního domu.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS Eurotrend 2,05% J&T Perspektiva A -2,23% ČSOB evropský akciový 1,80% J&T AM EURO -1,30% 1.IN Akciový fond 1,64% AKRO Svět -1,18% Dluhopisové ISČS Trendbond 0,41% ISČS Bondinvest -3,62% 1.IN Dluhopisový fond 0,34% ČPI Fond státních dluhopisů -0,20% IKS Plus bondový 0,28% ČSOB český dluhopisový -0,15% Fondy fondů IKS fond fondů 0,08% ISČS Globaltrend -1,74% 1.IN Fond fondů -1,97% Peněžního trhu 1.IN Fond pen. trhu 0,15% ČSOB český peněžní trh -0,02% ISČS Sporoinvest 0,06% AKRO Obligace -0,01% ČSOB výnosový 0,04% Živnobanka Sporokonto 0,01% Smíšené AKRO mezinár. balancovaný 1,47% investAGe AGb -0,40% J&T AM FOND PLUS 1,21% AKRO OPF Český -0,24% AKRO OPF Výnosový 1,21% ČPI - Universální -0,23% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 725,50 ISČS Sporoinvest -103,32 IKS Dividendový 351,60 IKS globální -55,33 ISČS Sporobond 138,38 Živnobanka Sporokonto -26,58

Zdroj: UNIS ČR