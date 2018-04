Opravdu už o investice nestojíme?

Vývoj na amerických akciových trzích za minulý týden ovlivnilo úterní prohlášení šéfa americké centrální banky, že hospodářský růst ve Spojených státech zůstává na dobré úrovni a inflace nepředstavuje žádnou významnější hrozbu. To se poté odrazilo ve zvyšující se důvěře v akciové fondy, když podle statistiky AMG Data Services do nich američtí investoři vložili za uplynulý týden 875 mil. USD. Podle Atlantik FT se příliv prostředků do akciových fondů očekává také v regionu střední Evropy.

Na českém trhu se to však zatím neprojevilo v tak výrazné míře. Do akciových fondů domácí investoři nově umístnili slabých 4,65 mil. Kč. Největší zásluhu na tomto výsledku má ISČS Sporotrend, který si připsal čisté prodeje ve výši 5,2 mil. Kč. Na opačné straně se ocitl fond IKS Světových indexů, který zaznamenal odliv 2,3 mil. Kč.

Celkové čisté prodeje fondů ze statistiky UNISu dosáhly v uplynulém týdnu 38,57 mil. Kč, čemuž opět nejvíce dopomohly fondy peněžního trhu (+200,2 mil Kč) na čele s ISČS Sporoinvestem, do kterého přiteklo tentokrát opět vysokých 239,2 mil Kč. Po ISČS Sporoinvestu další dva největší fondy peněžního trhu však zaznamenaly odliv prostředků: IKS Peněžní trh ve výši 22,0 mil. Kč a Živnobanka Sporokonto 19,3 mil. Kč.

Nejvíce v záporném teritoriu skončily čisté prodeje dluhopisových fondů, které přišly o 149,3 mil Kč. Přízeň investorů nenašly ani smíšené fondy, u nich rozdíl mezi nově nakoupenými a zpětně odkoupenými podílovými listy dosáhl opět záporné hodnoty ve výši 16,2 mil. Kč.

Do fondů ING domácí investoři nově vložili celkem 13,1 mil. Kč. Největší zásluhu na tom měl ING Český fond peněžního trhu s označením „X- CAP“. Jedná se o novou třídu akcií (tedy formálně jiný fond), která je určena pro velké klienty s minimální investicí 10 mil. Kč. Tito investoři zde získávají nižší manažerský poplatek. U tohoto fondu jde o novinku, což vysvětluje příliv 60,6 mil. Kč za týden a zároveň odliv 40,8 mil. Kč z klasické třídy akcií. Velcí investoři pravděpodobně přesunují své peníze do výhodnější alternativy. Do fondů ze skupiny KBC bylo za týden nově investováno 91,5 mil. Kč, z toho 49,6 mil. Kč přibylo ve fondech denominovaných ve slovenské koruně.

Přestože do akciových trhů byly po prohlášeních ředitele FEDu, Alana Greenspana, vkládány veliké naděje, na výkonnosti akciových fondů se to neodrazilo a s výjimkou ČPI Fondu nové ekonomiky (+0,28 %) a ISČS Sporotrendu (+0,02 %) skončily všechny akciové fondy se zápornou výkonností.

Týden s dobrou výkonností zaznamenaly fondy peněžního trhu. Jediným fondem se zápornou výkonností byl ČPI Peněžní fond (-0,01 %), ostatní zástupci si vedli

relativně dobře. Podobně jsou na tom i přes odliv finančních prostředků fondy dluhopisové, když do záporných čísel se dostaly jenom fondy určené pro nadace: ČSOB Nadační fond (-0,08 %) a Živnobanka Nadační fond (-0,21 %). Ostatní dluhopisové fondy si většinou připsaly alespoň desetinu procenta. Nejlepší výkonnost u dluhopisových fondů zaznamenal v dalším týdnu(+0,20 %) a udržuje se tak na čele žebříčku roční výkonnosti s 2,30 %.

Největší pozitivní změnu hodnoty podílových listů zaznamenaly smíšené fondy, konkrétně ČSOB Středoevropský (+0,58 %) a IKS Balancovaný (+0,46 %). Naproti tomu největší týdenní ztrátu zaznamenal také smíšený fond, konkrétně ČSOB bohatství (-11,00 %).

Dva nové zajištěné fondy ČSOB

Nabídka zajištěných produktů (v současnosti již zajištěné fondy HSBC, České spořitelny a strukturované dluhopisy HVB Bank) se v uplynulém týdnu opět rozrostla. Od 19.7.2004 běží upisovací období dvou nových zajištěných fondů ČSOB. Oba fondy spravuje finanční skupina KBC, jsou registrovány v Lucembursku a vedeny v českých korunách. První zajištěný fond ČSOB Digital Click 1 nabízí minimální zhodnocení 8 %, s možností dosažení 25 % po dobu svého pětiletého trvání. Druhým fondem je ČSOB Světového růstu +1, který může zhodnotit vložené peníze až o 65 %, minimální výnos je stanoven na hodnotu 14 %, investiční období trvá 6 let. Minimální vklad u obou fondů je 10 000 Kč, poplatek během zvýhodněného upisovacího období je 2 %. Výnosy fondů se odvíjejí od pohybu indexů DJ Eurostoxx 50 a S&P 500.

Jako aktualitu z minulého týdne můžeme uvést střídání na pozici předsedy představenstva Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Novým předsedou se stal Jan Troníček z HVB. AKAT je profesní a samoregulační organizace, která kromě svého cíle („rozvoj, standardizace a popularizace českého kapitálového trhu“) poskytuje i data za investice domácích investorů do zahraničních fondů.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. nové ekonomiky 0,28% ČPI F. farmacie a biotech. -1,63% ISČS SPOROTREND 0,02% ČPI globál.značek -0,96% IKS Světových indexů -0,34% Živnobanka akciový fond -0,95% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,21% Živnobanka NADAČNÍ -0,21% ISČS TRENDBOND 0,18% ČSOB nadační -0,08% IKS Dluhopisový 0,15% ČSOB KVANTO Kurunový dluh. 0,01% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 0,00% IKS Fond fondů -0,72% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,07% ČPI Peněžní -0,01% Živnobanka Sporokonto 0,04% ISČS SPOROINVEST 0,04% ČSOB výnosový 0,04% Smíšené ČSOB středoevroproský 0,58% ČSOB bohatství -11,00% IKS Balancovaný 0,46% J&T OPPORTUNITY CZK -0,59% IKS Global konzervativní 0,14% ČSOB Křišťálový fond -0,54% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 239,2 ISČS SPOROBOND -75,9 ISČS SPOROTREND 5,2 IKS Dluhopisový -45,6 ČPI korp. dluhopisů 4,2 IKS Peněžní trh -22,0

Zdrj: UNIS ČR