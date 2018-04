Opravu v bytě řešte s vlastníkem ihned, jinak odpovídáte za škody

co dělat - závada nespadá do okruhu drobných oprav 1. Neprodleně oznamte pronajímateli potřebu provedení oprav 2. Pokud pronajímatel opravu nezajistí, nereaguje na vaše sdělení, můžete se obrátit na soud, případně odstranit závadu ve vlastní režii. 3. Po pronajímateli požadujte uhrazení nákladů nejpozději do 6 měsíců od odstranění závady. 4. Pokud pronajímatel otálí s odstraněním závady, můžete požadovat slevu na nájemném. Svůj nárok uplatněte nejpozději do 6 měsíců od odstranění závady.