Optimalizujte své finance a ušetřete

Manželé Vandovi bydlí v rodinném domě na okraji menšího města. Paní Vandová (48) pracuje jako účetní v jedné výrobní firmě a pan Vanda (49) soukromě podniká jako automechanik. Dceři je 22 let a právě dokončila bakalářské studium na vysoké škole. Sedmnáctiletý syn je ve třetím ročníku učebního oboru kuchař – číšník. Paní Vandová je administrativním pracovníkem celé rodiny, a tudíž se stará i o veškeré finanční produkty všem členům své rodiny.

V současné době začíná řešit, že mají v rodině mnoho finančních produktů, jako je stavební spoření, penzijní připojištění, či životní pojištění, a přemýšlí o tom, které produkty jsou prioritní a k čemu jim vlastně slouží. Každý v rodině má uzavřené stavební spoření za podmínek do konce roku 2003. Oba manželé mají penzijní připojištění s penzijním plánem umožňujícím jednorázové vyrovnání v 50 letech a dvě životní pojištění, přičemž jedno je s úrazovým připojištěním. Dcera žádný jiný finanční produkt nemá a synovi bude v příštím roce končit pojistka, kterou mu rodiče založili při jeho narození. V tomto článku se prozatím zaměříme jen na stavební a penzijní připojištění.

Co je nutné vědět?

Každý by měl o svých finančních programech znát přinejmenším základní informace. Vliv reklamy a prodejní řeči mnoha zaměstnanců finančních institucí nebo zprostředkovatelů mohou vést k unáhleným rozhodnutím, kterým je nutné se vyvarovat.

1. Stavební spoření

Stavební spoření zažívalo svoji největší slávu od doby svého vzniku, tj. od roku 1993, až do změny zákona, ke které došlo k 1.1.2004. Snížením státní podpory a prodloužením doby spoření poklesla stavebnímu spoření jeho původní atraktivita. Kdo stihl uzavřít stavební spoření do 31.12.2003 včetně, má podmínky stavebního spoření zajištěny ještě před změnou zákona a to se mu nezmění až do ukončení smlouvy. K jakým nejdůležitějším změnám vlastně k 1.1.2004 došlo.

Snížení státní podpory z 25 % na 15 % roční úložky, tj. z původně vložených 18 000 Kč a získaných 4 500 Kč se maximální státní podpora počítá z 20 000 Kč. Lze tedy maximálně získat 3 000 Kč.

Minimální vázací doba spoření se protáhla z původních 5 let na 6 let.

U většiny stavebních spořitelen jsou vklady zhodnocovány úrokovou sazbou 2 %.

2. Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je produkt, který od 1994, kdy vznikl, svoji oblibu postupně získává. Penzijní fondy od samého začátku bojují s tím, že úložky samotných účastníků penzijního připojištění jsou nízké a průměrný věk účastníků naopak vysoký. Penzijní připojištění bylo v době vzniku první vlaštovkou při úvahách o důchodové reformě, která se v současné době, jak všichni víme, stále ještě připravuje, nebo chcete-li oddaluje. Problém dnešní doby spočívá v tom, že stále nikdo neví, jak vlastně důchodová reforma bude vypadat, a tudíž i jak velkou roli v ní bude hrát samotné penzijní připojištění. Penzijní fondy se snaží stále přitáhnout mladší a mladší účastníky a současně usilují o to, aby tito, i stávající účastníci zvedali své průměrné úložky. Jaké parametry penzijní připojištění se státním příspěvkem vlastně nabízí?

Na vlastní příspěvky účastníka poskytuje stát finanční podporu v podobě státního příspěvku.



měsíční příspěvek účastníka 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč měsíční státní příspěvek 50 Kč 90 Kč 120 Kč 140 Kč 150 Kč

V případě vlastního vkladu vyššího než 500 Kč se již státní podpora nezvyšuje. Prostředky vložené od 500 Kč do 1 500 Kč měsíčně je možné uplatnit jako položku snižující základ daně.



V penzijním připojištění jsou definovány 4 druhy penzí (starobní, invalidní, výsluhová, pozůstalostní). Nárok na starobní penzi vznikne účastníkovi, který platil příspěvky nejméně 60 měsíců (5 let) a dosáhl věku 60 let. V praxi to znamená jediné. Pokud je účastníkovi více jak 60 let, má nárok na výběr už po 5 letech spoření.

Na sjednanou invalidní penzi vzniká nárok při přiznání plného invalidního důchodu, jestliže účastník platil příspěvky alespoň 36 měsíců (3 roky). Opět v praxi to znamená, že invalidní důchodci mají nárok na výběr už po 3 letech spoření.

Při výsluhové penzi lze po 180 zaplacených měsících (15 let) získat až 50 % aktuální hodnoty na účtu penzijního připojištění. Tato možnost je reálná pouze pro mladší účastníky. Pozůstalostní penze náleží fyzické osobě určené účastníkem ve smlouvě, zemřel-li účastník, který platil příspěvky alespoň 36 měsíců (3 roky).

Pan Vanda i jeho žena mají stavební spoření, penzijní připojištění a každý dvě životní pojištění. Stavební spoření mají i obě děti. Všechny smlouvy stavebního spoření byly uzavřeny v roce 2002 s cílovými částkami 200 tisíc korun. Paní Vandová má penzijní připojištění od roku 1996 a pan Vanda od roku 1998. Paní Vandová dostává navíc příspěvek od zaměstnavatele. Životní pojištění v tomto článku zatím vynecháme, neboť si určitě zaslouží samostatnou kapitolu.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Řešení

Rady a tipy · Při rozhodování mezi produkty, nebo jejich změnami je nutné posoudit nejen argumenty hovořící o výhodách jednotlivých produktů, ale i fakta, o kterých se v reklamách nehovoří.



· Při posuzování jednotlivých produktů je možné využít služeb kvalitních a nezávislých finančních poradců.

V první řadě se budeme zabývat stavebním spořením. Stavební spoření bylo zavedeno za účelem naspoření si na přestavbu, rekonstrukci, či samotnou stavbu bydlení. V průběhu času se však svým účelem zvrtlo především do oblasti spoření, kdy člověk, který si chce v horizontu pěti, respektive šesti let zhodnotit svoje finanční prostředky, získá tímto způsobem zhodnocení především poskytovanou státní podporou.

V první řadě je nutné si uvědomit, že stavební spoření, jako kterákoliv jiná smlouva platí za podmínek, uvedených ve smlouvě při podpisu. Tyto podmínky platí až do doby ukončení smlouvy, případně do změny této smlouvy, na kterou přistoupí obě smluvní strany. V případě manželů Vandových a jejich dětí platí podmínky stavebního spoření podle zákona o stavebním spoření před schválenou novenou.

Tato novela, platná od 1.1.2004, platí pouze na smlouvy nově podepsané po tomto datu. Dále je nutné si uvědomit, že u stavebního spoření platí pětiletá, respektive šestiletá vázací doba pouze jako minimální pr získání státní podpory. V zákoně není uvedena maximální doba spoření. Tudíž všichni v této rodině mohou spořit až do výše cílové částky i přesto, že tato doba překročí minimální vázací dobu. Za každý rok nad rámec této vázací doby, kdy na tento produkt vloží peníze, naopak dostanou adekvátní státní podporu, v jejich případě tedy 25 %.

V případě penzijního spoření je potřeba řešit, jaký má kdo uzavřený penzijní plán a za jakých podmínek. Manželé Vandovi mají uzavřené penzijní připojištění s platností penzijního plánu před novelou zákona o penzijním připojištění. V praxi to znamená, že mají možnost, v případě žádosti o jednorázové vyrovnání, vybrat své naspořené prostředky po svých 50. narozeninách. V tomto případě je potřeba, aby manželé přes veškeré přesvědčovací dopisy setrvali u stávajícího penzijního plánu bez jakékoliv změny. V 50 letech budou mít totiž možnost vybrat tyto prostředky a znovu je použít do nového penzijního plánu podle aktuálních podmínek s platností smlouvy do 60 let, tzn., že mohou už jednou naspořené prostředky opět zhodnotit.

Rozdíl mezi penzijními plány před novelou zákona a po novele je pouze 30 Kč měsíčně v případě plného státního příspěvku. Tento pokles bude však oproti novému penzijnímu plánu časově kompenzován ve formě budoucího vyššího výnosu s použitím stávajících finančních prostředků. V tomto případě musí manželé vydržet už pouhý rok, respektive dva roky.

Závěrem je tedy nutné zopakovat, že ne každá nabízená změna je natolik výhodná, aby se vyplatila i samotnému účastníkovi. Finanční instituce jsou jen podnikatelské subjekty, které se snaží, zvýšit svůj zisk, pokud možno co nejvíce. Smlouva je aktem dohody dvou stran. Proto pokud si rozmýšlíte nějakou změnu, zjistěte si všechna pro a proti.

