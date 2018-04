Optimálního zaměstnavatele si hledáme po celý život

Proč by si zahraniční firma v budoucnu pomocí lovců mozků a lidí vůbec nevybrala takovéhoto zaměstnance třeba původem z druhého konce světa, když se jí vyplatí? Mějte proto připraven svůj pracovní životopis. Standardem se stává takzvaný strukturovaný životopis. Nejmladší generace ho už bude znát ze škol, ale ty zbylé ještě mohou žít v zajetí starých životopisů plných údajů o zaměstnání rodičů, či dokonce členství ve společenských organizacích. Neopomeňte sepsat všechny své školy, kurzy, stáže a zvyšování kvalifikace vůbec. Mějte dobrý přehled o svých dosavadních zaměstnáních včetně časového intervalu, kdy jste je vykonávali. Pozor! Vyspělý svět dá na školní prospěch. Školní flákače asi nepotěšíme, ale výmluva, že vás na školách nutili učit se zbytečnosti, a že jste tedy zamlada hrdě protestovali trojkami, čtyřkami, opisováním, absencemi to není vyspělý civilizovaný přístup. V dobré demokracii občan nereaguje na nesmyslný předpis svého státu jeho nedodržením, ale naopak ukázněným dodržováním za současné občanské aktivity směřující parlamentní cestou k jeho změně. Uspěje ten, kdo zvládá trio angličtina, práce s počítačem, řidičský průkaz. To prvé a druhé se postupně stává součástí základní gramotnosti, to třetí je základním předpokladem mobility. Doposud jsme byli zvyklí, že každá firma si hledá k sobě optimální zaměstnance. Nyní si každý člověk, vlastník své pracovní síly, po celý svůj pracovní život kontinuálně hledá k sobě nejlepšího zaměstnavatele.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.Kvalita lidí bývá nejvýznamnější položkou, která se neobjevuje na bilanci žádné společnosti. Výběr kvalitních pracovníků patří mezi primární odpovědnosti managementu každé společnosti na všech úrovních řízení. Strukturované životopisy jsou pak jedním z cenných nástrojů, jak tento nikdy nekončící proces udělat efektivní pro manažery, a tím i potenciálně více úspěšný pro uchazeče.