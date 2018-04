Opustíme bezpečné přístavy?

Světové akciové trhy byly v únoru značně volatilní, což je důsledkem nejistoty z budoucího vývoje. V únoru zveřejnili výsledky svého zkoumání zbrojní inspektoři v Iráku, na které navázaly americké důkazy o porušování rezolucí OSN. Ani zpráva inspektorů, ani následné vystoupení Colina Powella nijak výrazně s trhy nezahýbaly. Větší pozitivní skok zaznamenaly trhy až po demonstracích proti válce v polovině měsíce a ujištění USA a EU, že hodlají hledat mírovou cestu. Nicméně posléze trhy opět nastoupily klesající trend a zakončily měsíc s nevýraznými výsledky, jak je vidět z následující tabulky. Trhy negativně reagovaly např. na další posílení bezpečnosti v USA a vojáky na letištích ve Velké Británii, nebo na požár v newyorské rafinerii. Index spotřebitelské důvěry (University Michigan) poklesl téměř na desetileté minimum. To však nemění nic na tom, že analytici v současnosti považují akcie za značně podhodnocené a vhodné k nákupu - více zde...

Index Změna (v %) S&P 500 -1,7 DJIA -2,02 Nasdaq Composite 1,26 FTSE 100 2,47 DAX -7,3 Nikkei 225 0,28 Zdroj: Fincentrum Zdroj: Fincentrum Obdobně jako se nedařilo zahraničním trhům, ani pražská burza v únoru příliš „nezářila“. Kromě nízké likvidity se na našem trhu odrážel i nepříznivý vývoj na zahraničních trzích. Ačkoli index PX-50 dosáhl úrovně, na které byl naposledy už takřka před dvěma lety (graf naleznete zde), uplynulý měsíc nemůžeme hodnotit jako úspěšný. Index Hodnota 31.1.2003 Hodnota 28.2.2003 Změna (%) PX-50 465,3 472,5 1,55 PX-D 1176,1 1191 1,27 Zdroj: BCPP Hlavně konec měsíce patřil zveřejňování výsledků hospodaření za uplynulý rok, což bylo dalším z určujících faktorů vývoje trhu. Velmi dobré výsledky reportovaly např. Česká spořitelna, Komerční banka, ale také ČEZ. Akciím ČEZu navíc pomohlo to, že antimonopolní úřad ustoupil od svého záměru nechat znovu ocenit regionální distributory, se kterými se má ČEZ sloučit. V závěru prudce poklesl Český Telecom (pokles o 8,6 %), který vykázal horší než očekávané výsledky. Výsledky hospodaření největších firem naleznete ZDE. Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (v %) Nejhorší změna (v %) Domácí akcie (bez SPADu) NOVÁ HUŤ 18,4 ŽS BRNO -26 SPAD UNIPETROL 6,4 ČESKÉ RADIOKOMUN. -6,3

Zdroj: BCPP

České Radiokomunikace skončily ze SPADových titulů v únoru nejhůře. To je připisováno korekci, která přišla poté, co České Radiokomunikace prakticky celý leden posilovaly, ovšem bez fundamentálních předpokladů. Na trhy neměla výraznější vliv ani zpráva o problémech Union banky, stejně tak se akcií Phillip Morris nedotklo schválení vyšších spotřebních daní, neboť tuto změnu trh očekával a byla již zahrnuta do ceny.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový ČPI Fond farmacie a biotech. 0,69 ČSOB evropský akciový -4,88 -1,60 Smíšený J&T Perspektiva S 0,78 Pioneer Trust -1,92 -0,57 Dluhopisový ISČS-TRENDBOND 0,61 Živnobanka OF -0,27 0,07 Peněžního trhu AKRO OBLIGACE 0,09 J&T Perspektiva P -0,54 -0,14 Zdroj: UNIS ČR

Oproti akciím se lépe dařilo dluhopisům. Těm pomáhá snižování úrokových sazeb – polská centrální banka snížila sazby o 0,25 procentního bodu a všeobecně se očekává, že v nejbližších týdnech dojde ke snížení sazeb i v eurozóně. K atraktivnosti dluhopisů přispívá i záporná inflace. Ta v lednu činila meziročně -0,4 % a očekává se, že minimálně v následujících dvou měsících budeme stále v pásmu deflace. O vývoji podílových fondů se více dozvíte zde: Další zahraniční investice v korunách, Akcie i dluhopisy jedou, Snížení vstupních poplatků na nulu

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový RAIFFEISEN CONVERGENCE 5,88 PARVEST SCANDINAVIA -17,71 -1,23 Smíšený PIONEER MIX 1 2,19 ESPA PRO TOP DIV. -11,91 -1,86 Dluhopisový JB EMERGING BOND (EURO) 5,53 ESPA BOND COMBIRENT DIV. -4,16 0,89 Peněžního trhu KBC MULTI CASH EURO MEDIUM 0,69 T US$ LIQ RES C ACC -0,30 0,33 Zdroj: AKAT ČR, výkonnosti jsou v měnách, ve kterých jsou fondy denominovány

Zahraničním fondům se bude věnovat pravidelný měsíční komentář, proto zde uvedeme pouze jednu zajímavost. Když se podíváme na průměrný výnos akciových fondů, výpočet aritmetického průměru vrátí číslo –5,73 %. Pokud však vypočítáme průměrný výnos jako vážený průměr, kde vahami je velikost aktiv ve fondu, dojdeme k odlišnému číslu -1,23 %. Druhé číslo má vetší vypovídací schopnost, neboť opravdu udává, kolik průměrně vynesla jedna jednotka (euro, USD, Kč) investovaná do akciového fondu. Porovnáním obou čísel můžeme dojít k závěru, že větší fondy dosahují vyšších výkonností.

Po dlouhé době pokles zlata a ropy?

Ropa, zlato a ostatní drahé kovy po týdnech vytrvalého růstu zažily v únoru i větší poklesy. Ropa oslabovala jednak z psychologických důvodů, neboť v průběhu první poloviny února se vyšplhala až na své dvouleté maximum. Nicméně, stále se obchoduje o takřka 10 % dráž než na konci ledna. Za barel severomořské ropy Brent byste na konci února zaplatili 32,83 USD oproti 30,30 USD v lednu. Obdobně poklesla i cena zlata – ze 366,15 USD za troyskou unci na 351,85 USD. Stříbro pokleslo o 3,12 %, avšak platina pokračuje v růstu z minulého měsíce a na konci února se prodávala jen těsně pod hranicí 380 USD za troyskou unci. Více v: Cena ropy připomíná Pouštní bouři

Oslabování dolaru vůči ostatním měnám se na čas zastavilo, nicméně se zvýšila volatilita na devizových trzích. Po celý únor se dolar udržoval v pásmu 0,92 až 0,94 dolarů za euro. Pokud nedojde k průlomu v situaci v Iráku, dolar bude dále ztrácet oproti svému hlavnímu konkurentu - euru. Česká koruna kopírovala vývoj v zahraničí, s tím, že jí pomohla některá makroekonomická data např. lepší než očekávané výsledky zahraničního obchodu, kde došlo k výraznějšímu nárůstu exportů. V polovině měsíce dosahovala koruna až k úrovni 31,3 Kč za euro, ale posléze opět oslabila a zakončila únor na 31,80 Kč/euro.

Myslíte si, že trhy nejvíce sužuje nejistota ohledně války v Iráku, nebo ekonomiky zkrátka nedosahují takového růstu, aby došlo k oživení na akciovém trhu? Těšíme se na vaše názory.