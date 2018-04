Oranžové konto od 1. listopadu

Jeden ze sloganů na informačním materiálu ING říká: „Zkuste spořit jinak, s Oranžovým kontem! Stačí uložit své úspory, které se díky vysoké úrokové sazbě hodně rychle rozrostou…“ Co přesně ale Oranžové konto představuje kromě toho, že úročí prostředky 4,2 procenty ročně?

Oranžové konto je nový produkt ING Bank, kterým se snaží stejně jako v několika dalších evropských zemích proniknout na tuzemský trh bankovních služeb pro drobnou klientelu. Jedná se o spořící účet určený fyzickým osobám, který nabízí vysoké zhodnocení vkladů bez výpovědní lhůty, což ho činí fakticky velmi blízkým běžnému účtu. Nabízí srovnatelné a vůči některým bankám i vyšší zhodnocení než krátkodobé termínované vklady. To ostatně vyplývá i z následujících dvou tabulek:

Úročení vybraných spořících účtů při částce 10 000 Kč ČSOB - částka do 50 tis., výpovědní lhůta 2 dny 2,30 % p.a. HVB Bank - minimální vklad 50 tis. Kč 3,40 % p.a. Komerční banka - částka do 50 tis. Kč, výpovědní lhůta 1 měsíc 2,29 % p.a. Poštovní spořitelna - výpovědní lhůta 14 dní 3,40 % p.a. Union banka - částka do 30 tis. Kč, výpovědní lhůta 7 dní 2,50 % p.a.

Úročení dostupných termínovaných vkladů při částce 10 000 Kč a době splatnosti jeden týden Česká spořitelna 2,30 % p.a. ČSOB 2,40 % p.a. eBanka 2,40 % p.a. Komerční banka 2,40 % p.a. Poštovní spořitelna 2,40 % p.a. Union banka 2,50 % p.a.

K výnosnosti prostředků uložených u ING přispívají především dva faktory. První je ten, že při zůstatku vyšším než 10 000 Kč jsou prostředky na účtu úročeny úrokovou sazbou 4,2 % p.a. Druhým faktorem je to, že je účet veden bez jakéhokoli zatížení poplatky. Jak jsme psali v našem předchozím komentáři (najdete ho zde), cílem ING totiž není přetažení klientů z ostatních českých bank, ale stát se naopak bankou doplňkovou. Z toho vycházejí i služby napojené na Oranžové konto – jeho prostřednictvím lze provádět pouze bezhotovostní transakce.

Podle představ ING by měl klient mající běžný účet u některé existující banky, řekněme například u GE Capital Bank, převést většinu svých prostředků na Oranžové konto. Běžné platby tedy bude hradit z běžného účtu, na kterém bude držet jen minimum potřebných peněz, a zbylé prostředky budou na vysoce úročeném Oranžovém kontu. V případě potřeby větší sumy převede z tohoto účtu prostředky zpět na běžný účet. To má ale jeden háček v tom, že převod mezi bankami trvá zpravidla 2 až 3 pracovní dny, což je právě určitý nekomfort ve srovnání s klasickým běžným účtem. Za to jste ovšem odměněni úrokovou sazbou ve výši standardních termínovaných vkladů a to je jistě velmi zajímavé.

Chuť nových klientů investovat do Oranžového konta má podpořit fakt, že ING nestanovila žádnou výši minimálního vkladu a spořit tak můžete i po stokorunách. Zde by si však každý měl uvědomit, kolik zaplatí za převod u své hlavní banky – a to jak za poslání peněz na Oranžové konto (téměř všechny banky) tak i zpátky (jen některé banky) – a jak dlouho bude převáděná částka u ING na tyto poplatky vydělávat. Při částkách kolem několika málo tisíců korun totiž úroky z této částky pokryjí náklady spojené s transakcí až po několika měsících a je nasnadě zvážit, zda není výhodnější využít spořícího účtu nebo termínovaného vkladu u své hlavní banky. Tam jsou totiž ve většině případů převody od poplatků osvobozeny. Výši poplatků za převody můžete ostatně posoudit z následující tabulky:

Banka Převod v rámci banky Převod do jiné banky v ČR Komerční banka 1,90 3,90 Československá obchodní banka 4 6 Česká spořitelna 3,50 5,50 GE Capital Bank 2 2 HVB Bank 3,50 5,50

Oranžové konto je nyní mezi spořícími účty co do úrokových sazeb bezkonkurenčně nejvýhodnější. Na jeho uvedení budou ale ostatní banky velmi pravděpodobně reagovat zvýšením úrokových sazeb a/nebo zavedením velmi krátkodobých termínovaných vkladů (např. na jeden, dva či tři dny), což jeho rozjezd může výrazně zbrzdit.

Velkou nevýhodou Oranžového konta je také fakt, že minimální vybíraná částka je stanovena na deset tisíc korun a při zůstatku pod tuto hranici je klient nucen vybrat celý zůstatek (i když tím konto nezaniká).

A kolik klientů nové konto od ING přiláká? Vzhledem k tomu, že nejsou doposud známy žádné doplňkové služby typu platební nebo kreditní karty, se pravděpodobně bude jednat jen o několik set až tisíc klientů do konce roku. V této podobě má totiž Oranžové konto jen funkci náhražky termínovaných vkladů stávajících bank.

Na připravovaný vstup ING mezi banky pro drobnou klientelu jsme informovali již před jedenácti dny (v komentáři Přichází další přímá banka!). Do jaké míry byly naše odhady správné můžete posoudit sami. Již nyní je však zřejmé, že se neuskuteční v nejbližší době žádný velký konkurenční souboj mezi ING a eBankou. Nová banka totiž bude mít prozatím jen funkci jakéhosi odkládacího prostoru pro dočasně volné peněžní prostředky a plnohodnotným službám eBanky tak zatím nemůže v oblasti poskytovaných služeb konkurovat.

Propagační materiál k Oranžovému kontu naleznete v příloze.

Kolik klientů si podle vás do konce roku získá nové Oranžové konto od ING? Přidá k němu časem banka i další služby a stane se tak plnohodnotnou bankou? Zavedou stávající banky krátkodobé termínované vklady?