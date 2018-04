Originální vánoční dárky, kterými zaujmete šéfa i podřízené

První rada na úvod pro nerozhodné: pamatujte si, že nemáte žádnou povinnost dávat dárek šéfovi. Pokud jste však jeho asistentka či nejbližší spolupracovník, je vhodné si na svého vedoucího vzpomenout a obdarovat ho dárkem.

Nejlepší je dar, který při práci dotyčný využije nebo ho potěší. Můžete darovat například hezké pero, lahev kvalitního vína či kvalitní kapesní nůž. Na pracovištích, kde šéf každoročně nezapomíná na své podřízené s vánočními drobnostmi či organizuje vánoční party, se kolektiv zaměstnanců může domluvit na společném dárku.

Pří výběru vhodného prezentu záleží nejen na věku manažera, jeho osobnosti, ale i na tom, zda je to Čech, nebo cizinec. Zejména u cizinců musíme být opatrní při výběru, abychom se nedotkli jejich kultury či zvyklostí (například pro muslima je nevhodný dárek alkohol, Ind bude nemile překvapen dárkem z hovězí kůže).

Buďte opatrní při volbě žertovných dárků

Vedoucí, který měl v minulosti problém s alkoholem, asi jako vtipný dárek nepojme tester alkoholu, zcela nevhodné je darovat oblečení (zejména prádlo). Výběr vhodného dárku tedy vyžaduje svým způsobem dávku empatie – vciťte se do role obdarovaného a uvědomte si, který dárek by ho potěšil a který se naopak může obdarovaného dotknout.

Tip pro vedoucí Pro zaměstnance je vždy nejlepším dárkem speciální finanční odměna či volno navíc. Při výběru dárku však nemusíte být nudní, proto vám přinášíme top dárky, kterými zaujmete, a nezruinují vaši kapsu.

Kupte jojo!

Pauza s hračkou, kterou můžete vedoucímu koupit v jeho oblíbené barvě, ho zbaví napětí a dostane do pohody. Cena okolo 60 korun.

Pořiďte šéfovi inteligentní plastelínu

Protistresová věcička je zábavná hmota, kterou je radost žmoulat v ruce, měnit její tvar, natahovat ji, roztahovat do placky, koulet, válet, ale také třeba trhat. Funguje jako dokonalý zabiják nervového vypětí a váš šéf se bez ní brzy neobejde. Cena okolo 300 korun.

Darujte pozemek na Měsíci

Nějakou chaloupku na rodné hroudě váš šéf už určitě má, ale být majitelem pozemku v kosmu, to už má úroveň. Cena za jeden akr (zhruba 4 000 m2) se pohybuje od 1 000 korun.

Vyberte mravenčí akvárium

Zajímá se váš nadřízený o přírodu? Pak vsaďte na mravenčí akvárium. Malé akvárko je naplněné gelem, do kterého je třeba nachytat pár mravenců. Šéf už pak může pozorovat, jak mravenci dělají tunýlky a cestičky v gelu. Hmyz v akváriu vydrží asi 6 měsíců a není ho třeba nějak živit - k tomu slouží gel. Cena okolo 800 korun.

Nadělte pokerový set

Hraje vedoucí rád karty, zejména poker? Nadělte mu pokerový set v hliníkovém kufru. Sada obsahuje nejenom žetony, ale i karty a kostky. Cena okolo 1 500 korun.

Učiňte ho lairdem/lady

Potrpí si šéf na historii? Stanovte ho skotským šlechticem. Tento titul je přístupný všem, kteří vlastní půdu ve Skotsku. Kupte mu jednu čtvereční stopu půdy, a bude oprávněn používat titul Laird či Lady. Cena okolo 1 500 korun. (Bližší informace ZDE)

Kupte pidiledničku

Má váš nadřízený rád studené nápoje, ale do ledničky v oddělení to má daleko? Pak neprohloupíte s ledničkou, kterou zapojíte do počítače jako USB. Sice se do ní vejde jen jedna plechovka koly či red bullu, ale váš šéf bude cool. Cena okolo 900 korun.

Rada na závěr

Pokud se vám žádný z výše uvedených dárků nelíbil, kupte šéfovi medvídka mývala. Chov mývala v zajetí není složitý, je třeba předem vyřídit na Krajské veterinární správě povolení chovu nebezpečných druhů zvířat. Cena mláďat se pohybuje kolem 3 000 korun. Mývaly je nejlépe chovat v kleci vybavené kmeny na šplhání a budkami, kam chodí spát. A váš šéf se o Vánocích rozhodně nebude nudit.