Oslabené euro a dolar: nepřítel devizových účtů a zahraničních fondů

Devizové účty

U každého devizového účtu jsou výhody a nevýhody jasně dány. Ke kladům jednoznačně patří, že nemusíte platit transakční poplatky, když chcete získat hotovost, a v případě oslabovaní koruny se jedná o relativně dobře zhodnocovanou investici. Na druhé straně posílení kurzu tuzemské měny znamená ztrátu. Vyrovnat propad kurzu nedokážou většinou ani úroky na termínovaných devizových účtech, a to i přesto, že jsou tato konta lépe úročena než běžné účty v cizí měně.

To, že přijdete o úspory kvůli kolapsu finančního ústavu, už ve velkých tuzemských bankách naštěstí nehrozí, ale proti kurzovému riziku jste u devizového účtu bezbranní. Je tedy důvod propadat nyní panice a rychle se zbavovat eura a dolarů?

Odborníci míní, že uložením úspor do cizí měny se můžete například účinně bránit proti inflaci, ale pokud začne koruna posilovat, je otázkou, zda má smysl dál držet peníze na devizových účtech. Finanční analytici svorně předpovídají, že současná hodnota kurzu koruny je dlouhodobě neudržitelná a lze sice očekávat její mírné oslabení, ale nějaký podstatný propad se neočekává. „Věřím, že se kurz koruny v horizontu jednoho roku více přiblíží úrovni konkurenceschopnosti české ekonomiky, to znamená, že oslabí. Avšak nelze očekávat, že by se koruna vrátila zpět na hodnotu 34 až 35 korun za euro,“ předvídá Vladimír Tomšík, hlavní ekonom Newton Holding.

Průměrná úroková sazba na devizových termínovaných účtech se pro uložení na dvanáct měsíců a částku minimálně tisíc amerických dolarů nebo ekvivalentu v eurech pohybuje kolem dvou procent. Takže z takové sumy máte za rok šanci získat na úrocích přibližně dvacet dolarů bez odečtení patnáctiprocentní daně. Jestliže se dolar za uplynulých dvanáct měsíců propadl o deset korun, hodnota vašeho vkladu bez započtených úroků a vlivu inflace klesla téměř o deset tisíc korun.

Ten, kdo má běžný účet v cizí měně, je vystaven tlaku sílící koruny ještě více. Pravděpodobně sice nemá na svém kontě tak vysoké částky jako majitelé termínovaných vkladů, přesto si však může být jist, že reálná hodnota jeho peněz klesá. Úročení běžných účtů v cizích měnách se pohybuje zhruba na stejné úrovni jako u korunových, to znamená mezi čtvrt až jedním procentem za rok.

Banky nabízely před koncem roku v souvislosti s uvedením eura do oběhu výhodnější podmínky pro založení devizového konta. Ale ty už dnes neplatí. Například Živnobanka umožňovala zřízení eurového účtu bez nutnosti složení základního vkladu, nyní už vyžaduje minimální vklad 700 eur. Kdo si tedy zřídil před koncem roku devizové konto, vyhnul se poplatkům za směnu na euro, ale nyní se peníze ležící na účtu pomalu, ale jistě znehodnocují.

Mají tedy majitelé devizových kont propadat panice a nyní rušit účty a převádět své úspory zpět na české koruny? Kvůli tomu, že Česká národní banka zatím nijak proti nastolenému trendu nezakročila, je obtížné odhadnout, kdy dojde k oslabení koruny a zda hodnota uložená v zahraniční měně opět získá zpět alespoň část své původní ceny. „Vzhledem k tomu, že považujeme posilující trend české koruny za dlouhodobě podložený, doporučujeme střadatelům z dlouhodobého hlediska minimalizovat zůstatky na devizových účtech, pokud je nepotřebují pro každodenní potřebu,“ radí Jan Vejmělek, finanční analytik Komerční banky.

RADA: Analytici doporučují vyčkat na krátkodobé oslabení koruny, způsobené například intervencí ČNB, a pak vyměnit devizy, pokud je denně nepotřebujete, na českou měnu.

Podílové fondy

Většina drobných střadatelů pravděpodobně má eura či dolary buď doma v hotovosti, nebo na bankovních kontech. Ten, kdo však chtěl získat vyšší výnosy, směřoval své úspory i do podílových fondů. V tuzemsku nabízejí investiční společnosti i takové fondy, které neinvestují jen v českých korunách, ale i eurech, amerických dolarech či britských librách. Výkonnost těchto fondů přepočítaná na koruny může být pro řadu investorů nepříjemnou zprávou. „Posilování koruny spolu s oslabením dolaru vůči euru vedlo k tomu, že investice především do dolarových aktiv byly za uplynulé čtvrtletí vysoce ztrátové. Fondy investující do zahraničních měn jsou tímto vývojem samozřejmě postiženy,“ říká Martin Burda, náměstek generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny.

U dluhopisových či fondů peněžního trhu se sice jedná o bezpečnou formu investování, ale výnosy jsou z nich samozřejmě nižší než například u akciových nebo smíšených. Pravda však je, že výnosnost podílových fondů v současné době nenabízí zrovna příznivý obraz. Kvůli tomu, že akciové či smíšené fondy vykazují záporné zhodnocení, ztrácíte část svých finančních prostředků. Klesající kurz dolaru či eura se pak postará o to, že přicházíte o své peníze ještě rychleji. I když v každém rádci investora najdete, že je dobré nakupovat, když jsou trhy dole.

Ten, kdo loni v létě předpokládal, že špatné období pro americké akcie končí, a investoval do nich prostřednictvím fondů, mohl přijít o podstatnou část své investice. Sto tisíc korun, které člověk vložil do dolarového podílového fondu, jen díky silné koruně ztratilo téměř dvacet šest tisíc korun. „U dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu investujících v euru a amerických dolarech bych v současné době doporučoval obezřetnost. Spíše bych volil fondy, které využívají měnové zajištění proti pohybu kurzu, nebo bych upřednostňoval takové měny, které budou nadále posilovat, například polský zlotý nebo maďarský forint,“ radí Burda.

RADA: Odborníci radí zatím ponechat peníze v akciových fondech, nepropadat panice a vyčkat na oživení, kdy by výnosy mohly kompenzovat ztráty z propadu eura a dolaru. U fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů je nutné zvážit možné výnosy a kurzové ztráty. Chcete-li investovat do cizí měny, volte fondy denominované v posilujících měnách, například maďarský forint či polský zlotý.