Oslavy: Nemusíte během nich v práci trpět

S blížícím se dnem narozenin, zejména kulatých, zachvátí nejednoho zaměstnance panika. Vědí o tom kolegové? Očekávají, že připravím oslavu? Co přinést a koho pozvat? Podobné otázky nedávají spát především nováčkům, kteří ještě přesně nevědí, co se ve firmě sluší a patří. Mnohdy si s nimi však lámou hlavu i ostřílení členové týmu, ocitnou-li se na prahu významného životního jubilea, u něhož se všeobecně očekává stejně významná oslava.

Zatloukat nemá cenu

Když Martin hned po škole nastoupil do právního oddělení pražské realitní kanceláře, své narozeniny se rozhodl před kolegy zamlčet. „Samozřejmě jsem udělal chybu,“ přiznává při vzpomínce na trapnou situaci, kterou si sám způsobil. „Z personálního oddělení unikla moje data a kolegové se mi složili na docela drahý dárek. Stál jsem tam s prázdnýma rukama a nevěděl, co říct.“

Při příležitosti oslavy narozenin dalšího z kolegů Martin zjistil, že ve firmě už několik let všechna výročí eviduje jedna z makléřek, která s předstihem rozesílá všem, kdo se už dříve dobrovolně zapojili, zprávu o blížícím se jubileu.

Když jde do tuhého Oslava padesátin bývá kritická i pro ty, kteří z narozeninových oslav v práci žádné trauma nemívají. „Všichni očekávali, že zamluvím podnikový kulturní dům a pozvu minimálně tolik lidí, kolik let slavím,“ vzpomíná lékařka Kateřina. „Vzala jsem si radši dva týdny dovolenou a odjela na chalupu.“

Ačkoliv svým útěkem patrně nikoho nepotěšíte, jablonecká psycholožka Jana Ambrožová toto řešení nikterak nezavrhuje, pokud vás povinnost zorganizovat velkou oslavu upřímně děsí. „Jestliže si ale chcete alespoň zmírnit výčitky svědomí a vyvrátit podezření, že se snažíte na kolezích ušetřit, můžete jim třeba nechat na oslavu peníze,“ radí s trochou nadsázky krajní řešení. Ne vždy však musíte situaci nechat zajít až tak daleko.

Domluvte se na pravidlech

Nejlépe uděláte, požádáte-li o spolupráci při pořádání oslavy jednoho nebo více kolegů, ke kterým máte nejblíže. Zbavíte se tak nejistoty, zda jste měli pozvat toho či onoho, zamluvit právě toto místo nebo zvolit konkrétní pohoštění.

Jednou provždy se může všem potenciálním oslavencům ulevit, pokud se kolegové ve firmě dohodnou na pravidlech pořádání oslav. „Tam, kde nefungují kolegiální vztahy a slaví se jen z nějaké povinnosti, je nejlepší přestat oslavy dělat,“ říká Jana Ambrožová. V opačném případě se domluvte na systému, který bude platit pro všechny spolupracovníky i v budoucnu a bude předem očekávaný. K padesátinám tedy budete muset s úsměvem přijmout třeba putovní umělé zuby ve skleničce nebo psát prostoduché říkanky na kolující kuchyňskou zástěru. Ale všichni si ušetří starosti s vymýšlením nových nápadů, kterým by nemuseli tleskat ostatní.

Pomoci může také šéf

V některých firmách jsou přesně stanovena formální pravidla oslav. Jejich dodržením odpadne zaměstnanci „povinnost“ slavit své jubileum i s kolegy, které by do restaurace z vlastní iniciativy nikdy nepozval. „Oslavy u nás probíhají již několik let stejně,“ popisuje tradici pražských hotelů Paříž a Casa Marcello jejich generální ředitelka Iva Němcová. Je-li oslavencem zaměstnanec hotelu, dostane přímo z jejích rukou dárek vymyšlený pro každý rok vedením. „Pokud má narozeniny člen managementu, přejeme mu na ranní poradě a poté oslavenec uspořádá malou oslavu v některé z našich oblíbených hospůdek v okolí hotelu - nikoli na našem pracovišti. Když jsou to kulatiny, vybíráme peníze na společný dar. Jinak se předháníme, kdo připraví dárek vtipnější či nejlépe vystihující oslavence,“ líčí Němcová.

V práci jen bez alkoholu

Oslava, do jejíž přípravy se zapojí vedení firmy, sice nemusí být příliš spontánní, dá vám však jistotu, že se způsobem slavení nedostanete do konfliktu se šéfem. Protože podle zákona musí zaměstnanec v pracovní době vždy odvádět práci, nadřízený by vám správně neměl v takovém čase oslavu povolit, ani kdyby chtěl. V praxi však právě na něm záleží, zda vám taková výjimka čas od času projde. V žádném případě byste však neměli na pracovišti konzumovat alkohol, a to ani mimo pracovní dobu. Zákoník práce to zakazuje.

Oslavu vám připraví jiní Pokud organizujete oslavu sami a starosti vám dělá její zajištění, můžete využít služeb některé cateringové firmy. Ta zajistí prostory, občerstvení i kulturní program. „Kromě kulturních místností organizujeme oslavy třeba na zámku nebo ve stanu,“ říká Kateřina Vystavělová z HM Catering. Přestože takové služby si nemůže dovolit každý, základní služby pořídíte v ceně už kolem 300 korun na osobu.