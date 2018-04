Opilým pojišťovny peníze nevyplácejí. Ale otravu metanolem pojistka kryje

Typický příklad: postižený si platí úrazovou pojistku nebo má úraz s trvalými následky jako připojištění k životní pojistce. Napil se z okolkované lahve, kterou koupil v místním obchodě a otrávil se metanolem. Neudělal to schválně. Byl podveden, protože mu prodali něco jiného, než chtěl. Pokud měl štěstí a přežil, bude třeba do konce života slepý. Má nárok na pojistné plnění?

"V tomto případě lze říci, že nevědomé požití alkoholu, který obsahuje metanol, jenž je příčinou otravy, je pojistnou událostí. Požití však musí být prokazatelně nevědomé," říká mluvčí České pojišťovny Tomáš Zavoral.

Nepřehlédněte Aby vznikl nárok na pojistné plnění za dobu nezbytného léčení úrazu, za dny hospitalizace následkem úrazu, za trvalé následky úrazu, za trvalou invaliditu následkem úrazu nebo za smrt následkem úrazu, musí být splněny dvě podmínky: nahodilost (událost je neočekávaná a na vůli pojištěného nezávislá),

(událost je neočekávaná a na vůli pojištěného nezávislá), neúmyslnost (nepřivodí si úraz vědomě).

"Neúmyslné (náhodné) požití jedovaté látky je kryto úrazovým pojištěním. Plnění by bylo tedy poskytnuto v závislosti na míře poškození zdraví, včetně případných trvalých následků, které by vznikly v přímé souvislosti s úrazem jako trvalé poškození po požití jedovaté kapaliny (pakliže je sjednáno pojištění trvalých následků úrazu). U nás bychom klienta z úrazového pojištění odškodnili," ujišťuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa a dodává, že stejně tomu tak bude i v ostatních pojišťovnách.

"V souvislosti s následky otravy může dojít i ke vzniku nároku na plnění z pojištění závažných onemocnění nebo z pojištění pro případ invalidity," doplňuje Tomáš Zavoral a dodává, že kauza "otrava metanolem" je svými rysy zcela nestandardní situací a stejně jako každá pojistná událost je také jedinečná. "Řešili bychom každý případ individuálně s komplexním posouzením všech zjištěných okolností a údajů, například okolnosti vzniku poškození, údaje v lékařských zprávách, údaje ve zprávě policie."

Jak nevědomost prokázat

Aby poškozený dostal od pojišťovny peníze, musí svůj "neúmysl" prokázat. Pojišťovna bude určitě potřebovat lékařskou zprávu z prvního ošetření, potvrzení o rozboru, který prokazuje jedovatou látku, propouštěcí zprávu z nemocnice a policejní protokol. "Vycházíme z toho, že všechny tyto případy policie řeší. Pokud by se pak stalo, že poškozený na následky otravy zemře, vycházelo by se i z dodatečných podkladů, které by měl mít pozůstalý k dispozici, například z pitevní zprávy," doplňuje Tomáš Zavoral.

Jak dlouho bude plnění trvat? Na to není jednoznačná odpověď. Podle pojišťoven to přeci jen není "běžná" situace, u které by mohly pojišťovny klientům garantovat vyplacení pojistného plnění již na začátku léčení, jak je v řadě případů dnes běžné.