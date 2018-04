Osm otázek o pojištění auta na úvěr

1. Budu si moct při koupi auta nechat své staré povinné ručení?

Leasingové společnosti zpravidla požadují, abyste si sjednali při nákupu vozu nové pojištění přímo přes ně. To pro vás může být i výhodnější, než kdybyste si ho pořizovali po vlastní ose. Jako velkoodběratelé mají totiž s pojišťovnami nasmlouvané množstevní slevy. Některé společnosti, například Santander Consumer Finance, vám ponechají možnost sjednat si zákonné pojištění sami.

2. Povinné ručení si vezmu přes úvěrovou nebo leasingovou společnost. Ale pak nebudu moci uplatnit bonusy, které jsem si vyjezdil...

Pojistku můžete hradit dvěma způsoby. Buď v měsíčních splátkách a v tom případě si skutečně nemůžete uplatnit svoje bonusy. Nemusíte se však bát, že pojišťovny v průběhu let splácení zdraží, sazba je po celou dobu garantovaná.

Druhou možností je platit povinné ručení jednou ročně a počítat s tím, že pojišťovna může ceny zvednout.

Smíte však zohlednit svoje bonusy. To se vám vyplatí, když už jich máte nasbíráno hodně.

3. Co bude s bonusy, když během leasingu budu jezdit bez nehod? Mohu je pak uplatnit na své vlastní pojistce?

Bonusy, které nasbíráte během let splácení, si "schováte" a můžete je zohlednit ve chvíli, kdy je auto vaše a budete si sjednávat novou pojistku. Potvrzení o bonusech, tedy bezeškodním průběhu, si vyžádejte u předchozí pojišťovny, a to i když jste na předchozí smlouvě byli uvedeni jen jako "provozovatel vozidla".

4. Mám povinnost si havarijní pojištění?

Když si kupujete auto na úvěr od banky, je vaše a na vás je i rozhodnutí, jestli se pojistíte proti krádeži, živelní pohromě nebo dopravní nehodě, kterou sami způsobíte.

Ale když si auto pořídíte na leasing a máte je po celou dobu splácení v pronájmu, budou po vás společnosti vyžadovat havarijní pojištění povinně. Výjimku tvoří třeba Santander Consumer Finance a Vltavín, které v rámci své obchodní strategie u půjček do 150 000 korun "havarijko" nevyžadují.

5. Děsím se toho, že auto úplně zničím nebo mi ho ukradnou. Dostanu od pojišťovny třeba jen polovinu původní ceny auta. Doplatím úvěr a prodělám...

Na totální škodě opravdu proděláte. Ale můžete si pořídit pojistku proti ztrátě hodnoty. Například společnost Carelife nabízí EuroGAP Classic, které chrání investici do vašeho vozu po dobu tří let od koupě. Princip spočívá v tom, že v případě, že vám ho někdo ukradne nebo auto zničíte při bouračce, doplatí EuroGAP rozdíl mezi cenou časovou, kterou má vůz v době pojistné události, a cenou pořizovací.

Za auto v hodnotě 500 000 korun zaplatíte 13 500 korun za celé tři roky. Nevýhodou je, že pojistku musíte sjednat do tří měsíců od koupě vozu.

rada mf dnes: u malých nehod nevolejte policii Pokud škodu při nehodě odhadujete na méně než 100 000 korun, nemusíte policisty volat. Platí to i když máte auto na leasing.

škodu zaplatíte přímo autorizovanému servisu sami a částku pak vyfakturujete pojišťovně,



pojišťovna peníze nejdřív pošle leasingové společnosti, která je následně předá vám,



pojišťovna opravu servisu zaplatí sama a platba jde úplně mimo vás.

U opravitelných škod se nemusíte bát velké ztráty, zaplatíte nejvýše sjednanou spoluúčast. Informujte pojišťovnu i leasingovou společnost, která je majitelem auta. Likvidátor pojišťovny musí auto ještě před jeho opravou prohlédnout a zdokumentovat rozsah škody, například nafotit.Dál vás čekají tři možnosti:

7. Vyplatí se mi vůbec za havarijní pojištění platit?

Pokud se považujete za dobré řidiče a nebojíte se, že sami způsobíte nehodu, můžete si sjednat jen pojištění pro případ odcizení či živelních škod, které vyjde levněji. Když zase máte auto ustájené v kryté garáži a nebojíte se, že vám je někdo ukradne, můžete si pojistku uzavřít jen pro případ, že byste bourali.

Další možností je zaplatit si pojištění s plným krytím pouze na období, kdy jedete na dlouhou cestu, třeba na dovolenou, a po zbytek roku hradit jen tu část, kterou uznáte za vhodnou.

Jen mějte na paměti, že máte-li auto na leasing, budou pojišťovny případné plnění vyplácet leasingové společnosti, nikoli vám.

8. Mohu na havarijním pojištění nějak ušetřit?

U nových aut ušetříte, když ho každoročně obnovíte. Hodnota auta totiž postupně klesá a s ní i částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě krádeže či totální nehody. Cena pojistky, která by zůstala v původní výši, klesne, když každý rok ukončíte smlouvu a necháte ji přepočítat znova na aktuální hodnotu auta.

Například u Allianz při pojištění vozu Fabie Ambiente 1.2 z roku 2007 platíte ročně 4 415 korun na pojistném. Celkem tedy 13 245 korun za tři roky. Pokud byste každý rok sjednali snížení pojistného, tak jak klesala tržní hodnota vozu, stála by pojistka celkově jen 11 298 korun. Úspora 1 947 korun.

Pokud máte pojistku sjednanou na vlastní pěst, změnit ji je snadné. Zavolejte do pojišťovny, ať vám vypočítají nové "havarijko" na aktuální cenu vašeho vozu. Tu každý ústav určuje podle vlastních tabulek a samozřejmě záleží i na tom, jestli od minulého roku nezdražili. V případě, že ušetříte, zajděte osobně na pobočku a vypovězte smlouvu.

Ihned uzavřete novou a zaplaťte první splátku. Přeplatek ze staré smlouvy vám přijde poštou nebo na účet.