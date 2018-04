Osm rad firmám v době krize

Střední a drobnější podnikatelé by neměli podlehnout iluzi, že se jich celosvětová finanční krize netýká a že tomu nějakým zázrakem uniknou. "Život se nezastavil, ani obchod. Jen každý bude víc přemýšlet, než peníze vydá," varuje Petr Smutný, ředitel v oddělení podnikových restrukturalizací PricewaterhouseCoopers Česká republika.

I když se zdá, že vaše firma není ohrožena, měli byste si již nyní připravit scénář, který využijete ve chvíli, kdy se projeví masivní pokles. Čtěte osm rad, které vám s přípravou pomohou.

1. Na nic nečekejte

Ideální je vyhodnocovat stav odvětví a přizpůsobovat se trhu tak, aby firma byla připravena už na první signál, což je snížení poptávky a objednávek. Zvláště nyní je nutné, aby každý podnik měl výhled cash flow a objednávek minimálně na tři měsíce dopředu. Pokud klesnou objednávky a tržby, je třeba omezit i výrobu. Jinak se přeplní sklady a vzrostou pohledávky. Pak je nutné vyprodat zásoby a někdy i rozprodat nepotřebný majetek, jako třeba budovy. "To je druhá fáze. Znám i takové případy, kdy ani v tuhle chvíli podnik nereagoval. Pak už je jen třetí stupeň, kdy není na mzdy, na splácení závazků a úvěrů," říká Petr Smutný.

2. Nenechte se uspat úspěchem (ani Vánocemi)

"Spotřebitelé budou možná ještě do Vánoc nakupovat, ale očekávám, že v prvním kvartálu 2009 uvidíme u prodeje spotřebního zboží velký pokles," říká Petr Smutný. Lidé se totiž bojí ztráty zaměstnání a jejich chování se změní.

3. Začněte šetřit

První šetření by mělo začínat na věcech, které přinesou okamžitý efekt. Jsou to náklady na cestování, zbytné náklady, které se dají okamžitě eliminovat: jako třeba zmrazení nárůstu mezd, omezení investic do informačních technologií či obnovy vozového parku.

4. Bezhlavě nepropouštějte

Propuštění zaměstnanců by nemělo být prioritním řešením. Sice okamžitě přinese úspory, ale není to řešení, které má okamžitý efekt. Propouštění rozhodně musí doprovázet jiná systémová opatření. Navíc by si měl každý uvědomit, že nábor a školení nových zaměstnanců pak s sebou nese obrovské náklady.

5. Opatrně s výprodejem

Přestože výprodej řeší problémy s přeplněnými sklady, je třeba k němu přistupovat obezřetně. Záleží na situaci, ve zboží na skladě je hodně peněz. Někdy si výprodejem můžete zkazit značku nebo si můžete ohrozit prodeje na příští měsíce. Na druhou stranu můžete vyprodávat na trzích, kde doposud vaše značka není. Je třeba postupovat tak, že krátkodobě vyprodám a mezitím snížím kapacitu výroby.

6. Rychle se přizpůsobte

Vyhraje ten, kdo bude hned reagovat na poptávku trhu. Je například možné využít jen značku, stát se jen obchodní firmou a výrobu přenechat někomu jinému na místním trhu. Není však vždy efektivní přenést výrobu do zemí s velmi levnou pracovní silou, jako je Čína nebo Indie. Nemůžete tak kontrolovat kvalitu výroby a hlavně, výrobky se dopravují několik týdnů na lodi. Místní trh umožňuje flexibilitu, vysokou kvalitu a možnost odlišit se.

7. Mějte kvalitní plán

Krátkodobý a dlouhodobý plán musí zahrnovat odhad vývoje poptávky, na to musí být nastavena výrobní kapacita, a odhad vnějších faktorů, jako jsou ceny vstupů, energií či mezd. Ideální je pracovat s variantami plánu a pružně se přizpůsobovat reálnému vývoji.

8. Naučte se prodávat

Menší české podniky umějí vyrobit, ale ne prodat. Musí mít také rozumné portfolio, tedy nevyrábět úplně všechno, ale soustředit se na klíčové produkty. Specializovat se tak, aby nemusely často přestavovat stroj a ztrácet kapacitu.