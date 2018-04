Osm rad, jak nechybovat v životní pojistce a dobře ochránit rodinu

Životní pojištění uzavíráte hlavně proto, abyste finančně zabezpečili rodinu pro případ, že se s vámi něco stane. Pojistit si život je často užitečné i v mládi. Dobré je také vědět, že rušit smlouvu předčasně se nevyplatí.

"U životního pojištění si můžete za rok snížit daňový základ nejvýše o 12 tisíc korun. Skutečná úspora je při 15procentní dani z příjmů 1 800 korun," říká Tomáš Bok z poradenské společnosti Kapitol.

Je možné, aby smlouvu o životním pojištění podepsal 16letý středoškolák?

Smlouvu o životním pojištění nemůže samostatně podepsat dítě ve věku 15-17 let, může sice být pojištěným, podepisovat smlouvu za nezletilého však musí vždy zákonný zástupce.

Mám uzavřené jednorázové životní pojištění na pět let, ale prý si ho nemůžu odečíst z daní...?

Abyste si mohl částku zaplacenou na životní pojištění odečíst z daňového základu, musíte splnit více podmínek. Pojistník je zároveň pojištěný. Pojistka musí být uzavřena minimálně na pět let a zároveň do 60 let věku. Pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití musí být pro smlouvy s pojistnou dobou do 15 let minimálně 40 tisíc korun a pro smlouvy nad 15 let minimálně 70 tisíc korun.

Zaměstnavatel mi přispívá na životní pojištění a já u něj nyní končím. Co mám dělat?

Povinnost hradit pojistné je na vás. Buď požádáte pojišťovnu o snížení splátek nebo začnete sám platit celé pojistné, tedy i s částkou, kterou vám přispíval bývalý zaměstnavatel. Pokud se tak rozhodnete, musíte to oznámit písemně pojišťovně. Kdybyste to neudělal, vydala by vám na konci roku chybné potvrzení pro daňový odpočet. Odečítat si z daňového základu můžete jen vlastní příspěvky. Pojištění můžete také zrušit a požádat o odbytné. V tomto případě však musíte v daňovém přiznání zdanit všechny částky, o které jste si v předchozích letech daňový základ ponížil.

Chtěla bych svoji původní pojistku zrušit a přejít jinam. Přitom bych si vyplacené odkupné hned uložila na novou pojistku. Budu doplácet předešlé úlevy na dani?

V tomto případě byste měla předešlé úlevy dodanit. Pokud si však bez toho, že by vám bylo odbytné vyplaceno, částku hned převedete na novou smlouvu (náhradou), která splňuje podmínky pro daňový odpočet, dodaňovat nebudete muset. V případě, že jdete k jiné pojišťovně, musíte také dodaňovat, protože nelze provést náhradu z jedné pojišťovny do druhé.

Jak se mám zachovat, když se stanu plně invalidní? Smlouva životního pojištění ještě není skončená a já nemám kromě invalidního důchodu žádný příjem.

Jestli máte ve smlouvě sjednané zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity, nahlásíte to pojišťovně. Dál už nebudete muset platit pojistné a přitom smlouva běží dál. Součástí některých produktů může být i výplata sjednaného invalidního důchodu nebo výplata jednorázové pojistné částky. Pokud takové připojištění sjednáno nemáte, smlouvu můžete vypovědět a požádat o odkupné. V prvních letech trvání pojistky však počítejte se ztrátou. Pojišťovna také může na vaši žádost změnit vaše pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou, takzvaná redukce pojistné částky, a to bez povinnosti platit další pojistné. Jestli máte ale nízkou pojistnou částku, dojde naopak k zachování její výše a zkrátí se doba pojištění, takzvaná redukce pojistné doby. Po jejím uplynutí pojištění zanikne. Některé produkty umožňují i přerušit placení pojistného.

Mám uzavřené dvě různé životní pojistky. Když se mi něco stane, dostanu já, nebo moji příbuzní peníze z obou?

Ano, můžete mít sjednáno více životních pojištění a pojistné plnění můžete, na rozdíl od majetkové pojistky, čerpat z každé. Jde totiž podle zákona o pojistné smlouvě o pojištění obnosové.

Před týdnem jsem podepsal životní pojištění, zaplatil první splátku, ale pak se mi to rozleželo a chtěl bych vše zrušit. Je to možné?

Když se rozhodnete smlouvu zrušit, máte možnost pojištění vypovědět do dvou měsíců od podpisu smlouvy. Po uplynutí osmidenní lhůty ode dne výpovědi pojištění zaniká. Měli by vám vrátit i zaplacené pojistné, od kterého si však pojišťovna může odečíst částku na nezbytné náklady spojené se smlouvou (zavedení do systému, riziková pojištění…). Když budete chtít smlouvu ukončit po této lhůtě, můžete, ale o již zaplacené pojistné přijdete. Obzvláště v prvních letech je zrušení smlouvy ztrátové. V prvních letech může být odkupné nulové nebo významně nižší než zaplacené pojistné.

Budu platit z peněz vyplacených od pojišťovny daně?

Pokud se vám stal třeba úraz a pojišťovna vám vyplatila peníze, z tohoto pojistného plnění daň platit nebudete. Daň budete platit pouze, když vybíráte výnos, třeba při ukončení smlouvy. To platí za podmínky, že vybíráte vyšší částku, než kterou jste zaplatili na pojistném. Nikdy se nedaní výnosy průběžně, což s sebou nese výhodu vyššího složeného výnosu. Nemusíte však podávat daňové přiznání, pojišťovna daň odvede finančnímu úřadu za vás.