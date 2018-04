Osm rad, jak se v práci umět nakopnout a být úspěšný

Prokrastinace, neboli věčné odkládání pracovních povinností a úkolů, zvlášť těch nepříjemných, není podle odborníků vůbec žádná lenost. V mnoha případech to je dřina zabírající spoustu pracovního času a navíc i psychická zátěž.

Pokud se k prokrastinaci uchylujete a máte s ní potíže, zkuste si nejprve sami sobě odpovědět, proč některé důležité pracovní úkoly vyřizujete tak neradi. Může to být třeba proto, že s nimi ztrácíte hodně času a jiným by to šlo rychleji. Nebo může být důvodem například to, že zadaný úkol je příliš náročný a při jeho řešení se musíte vždy dokonale soustředit.

Když si odpovíte na základní otázku, proč před sebou často valíte důležité úkoly, vyzkoušejte osmibodový plán, kterým můžete nad prokrastinací vyzrát.

Osmibodový plán proti prokrastinaci:

Nepříjemné činnosti vyřizujte ihned. Co je pryč, je pryč. Když takový úkol vyřídíte, můžete se mnohem svobodněji pustit do příjemnějších úkolů. Připravte si všechno, co budete k vyřízení nepříjemné práce potřebovat – kancelářské potřeby, papíry, počítač. Už tím uděláte alespoň něco. Pak nedělejte nic. Za chvíli vás nicnedělání přestane bavit a začnete. Sami si stanovte termín, do kterého chcete mít práci hotovou. Pokud nechápete, proč máte úkol plnit, nebo neznáte některé informace, ptejte se a informace si sežeňte. Tím se nastartujete. Uvědomte si, co odsouváním důležitých úkolů ztrácíte. Může to být uznání šéfa, ale hlavně ztráta vašeho vnitřního klidu, protože na nevyřízenou práci stále myslíte. Máte problém začít? Rozložte si velké, zprvu nepřehledně vyhlížející úkoly na menší části, a najednou to půjde samo od sebe. Slibte sami sobě za vykonanou práci nějakou odměnu. To vás bude motivovat. Může to být něco materiálního, něco hezkého, co si chcete koupit, ale i příjemný večer s přáteli nebo rodinou. U menších úkolů, které musíte vyřizovat průběžně, nejdříve dokončete jednu věc a pak začněte s další. Pokud to neuděláte, bude vám v hlavě znít, že musíte dělat něco důležitého a to vás bude zpomalovat při další práci. U větších projektů si je nejdříve rozdělte na menší části a ty pak střídejte s drobnými činnostmi, všechno nejde dělat najednou.

Úspěšní lidé se nesnaží být perfektní

Naučte se rozlišovat, které úkoly jsou naléhavé a důležité, a které sice důležité jsou, ale zase tak moc nespěchají. Přitom je dobré vědět, že úspěšní lidé se řídí jednoduchým pravidlem: "Většina důležitých věcí nespěchá a většina věcí, které spěchají, není důležitá."

Zapamatujte si Ve snaze odložit nepříjemný úkol na později jsme schopni sahat k nejrůznějším úhybným manévrům: přerovnat haldy písemností, dokonale uklidit pracovní stůl, vyřídit desítky nepodstatných e-mailů a telefonátů, jít na zbytečnou poradu…

Čím déle zůstává důležitý pracovní úkol u ledu, tím víc pak ztrácíme vnitřní klid.

Nesnažte se být perfektní. Úspěšní lidé pracují s rozumem. Časový harmonogram svého pracovního dne přizpůsobují svým potřebám a plánují s mírou. Zajímavé a náročné úkoly se snažte střídat s rutinní agendou, která se dá vyřizovat automaticky, bez větší námahy a dá se při ní i trochu oddechnout.

Během pracovního dne počítejte vždy i s dostatkem rezervního času. Neplánujte si proto celý den do poslední minuty, ale ponechte si alespoň 40 procent času na spontánní události. Nenechte se přitom nikým honit, ani kolegy, kteří pracují efektivněji než vy. Různí lidé totiž potřebují pro svou pracovní aktivitu různě dlouhou dobu.

Do časového rozvrhu naplánujte i volný čas, ale neurčujte si předem, co budete ve fázi relaxace dělat. Spontánně se pak věnujte tomu, nač máte právě náladu a netrapte se špatným svědomím, že jste pracovní čas nevyužili optimálně a nepracovali až do naprostého vyčerpání.

Zpracováno podle knihy Simone Janson Jak nebýt perfektní ale úspěšný