Osm rad, jak si vybrat vzdělávací společnost

Nejde přece jen o to, aby vzdělávací společnost zprostředkovala kontakt mezi firmou a lektorem, ale o vytvoření vzdělávacího programu, jehož výsledkem je prokazatelný rozvoj dovedností a znalostí pracovníků. A to rozhodně vyžaduje náročnější analýzu potřeb firmy i jejích pracovníků a pečlivou přípravu plánu, který bude "šitý na míru" a bude přesně odpovídat potřebám, podmínkám a možnostem firmy.



Jděte zaměstnancům příkladem



Úspěch manažerského vzdělávání spočívá často právě v jeho kontinuitě. Pokud firma vytváří systematicky a cíleně prostředí, které stále motivuje a stimuluje manažery i ostatní pracovníky k sebezdokonalování a aktivnímu naplňování firemních cílů a současně také podporuje spojení vzdělávání s praxí, pak je připravena učinit kroky a změny, které efektivní vzdělávání a trénink většinou přinesou.

Jedině tak je možné zhodnotit investice vložené do vzdělávání. V zahraničí se v prosperujících firmách stalo vzdělávání pracovníků průběžnou, systematickou, koncepční a nezbytnou součástí existence firmy. V souvislosti s probíhajícími změnami i u nás nabyla potřeba vzdělávání a tréninku manažerů nesmírného významu. Jsou totiž nuceni v relativně krátkém čase vstřebávat obrovské množství nových znalostí a informací, tak aby zajistili úspěch, a především konkurenceschopnost své firmy v podmínkách nejen české ekonomiky, ale i světového trhu.



Vybírejte pečlivě



Následující kritéria vám mohou usnadnit výběr vzdělávácí společnosti. Nejdůležitější budou potřeby a situace firmy.



1 Reference-osobnízkušenosti



O kvalitě vzdělávacích společností a jejich aktivit totiž nejlépe vypovídají zkušenosti účastníků, kteří již seminář, trénink nebo ucelený vzdělávací program absolvovali.



2 Odbornézázemí-lektoři



Důležité je, kdo vede kurzy, tréninky a semináře. Úroveň a kvalita vzdělávacího programu je z velké části ovlivněna osobou lektora. Jsou lektoři jen teoretici, nebo jsou jejich znalosti podloženy praxí a zkušenostmi? Ptejte se, zda lektoři publikují, jak dlouho přednášejí.



3 Nabídka vzdělávacích programů



Před rozhodnutím je důležité vědět, kolik vzdělávacích akcí již agentura uspořádala. Chtějte vědět, zda nabízí jen zcela hotové a neměnné programy, nebo je společnost schopna přizpůsobit je podmínkám firmy. Zda jde převážně jen o přednášky, nebo jsou v nabídce i tréninky s aktivním zapojením účastníků.



4 Kompletnost a možnosti



Nabídka poradenských a dalších služeb napoví o kvalitě společnosti. Důležité je, zda se zaměřuje na oblast vzdělávání, nebo je jejím cílem řešit i praktické problémy firem. Pokud je společnost schopná pomoci například s výběrovým řízením, se systémem hodnocení zaměstnanců, otestovat stávající pracovníky a jejich předpoklady pro vykonávanou práci, je to v pořádku.



5 Dostupnost, flexibilita, vybavení



Ptejte se předem, zda nebudete zbytečně ztrácet čas cestováním. Je výhodné, když lektoři přijedou kdykoliv přímo do vaší firmy. Ke vzdělávání patří technika. Zajímejte se, jakou techniku firma používá. Zda mohou účastníci využívat další podpůrné pomůcky pro efektivní vzdělávání - videonahrávky, audioprogramy, odborné publikace.



6 Péče o klienty



Péče o klienty je důležitým kritériem kvality vzdělávací společnosti. Měla by mít upřímný osobní zájem o klienta, o možnost pomoci mu vyřešit problém, se kterým se potýká. Nekončí jejich zájem okamžikem, kdy uhradíte účastnický poplatek? Dobrým vodítkem je, pokud je přítomen zástupce společnosti po celou dobu na semináři a stará se o vaše pohodlí a bezproblémový průběh semináře.



7 Profesionalita a image vzdělávací společnosti



Je společnost (nebo její pracovníci) členem profesních sdružení a asociací? Může to být nejen zárukou úsilí prosazovat a realizovat kvalitní vzdělávání, ale možností

navazovat přínosné kontakty a navázat spolupráci s dalšími odborníky.Respektují firmy ceny odpovídající situaci na trhu? Nejdražší nemusí znamenat nejkvalitnější, ale ani nejlevnější obvykle nejsou zárukou očekávané kvality. Je možné řešit cenu v návaznosti na rozsah, délku a pravidelnost spolupráce? Co vše je v požadované ceně obsaženo? Odpovídá cena očekávané úrovni vzdělávacích služeb? Je evidentní, že vybrat kvalitní vzdělávací společnost a odpovídající manažerský nebo jiný vzdělávací program není právě jednoduché. Oblastí, které je vhodné posoudit a zvážit, je řada a není vždy jednoduché získat podložené a ověřené informace. Kvalitu vzdělávání ve vaší firmě však můžete aktivně ovlivnit nejen výběrem odpovídající vzdělávací společnosti, ale i vlastním aktivním a tvůrčím přístupem a spoluprací při přípravě vzdělávacího programu. Žádný hotový vzdělávací program vám zázračně nevyřeší situaci ve firmě, ale uspokojí vás pouze v případě, že se na jejich tvorbě a zlepšování budete aktivně podílet.