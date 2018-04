Osm rad, jak ve slevách nakoupit opravdu levně

1. Zjistěte si, kolik zboží stálo před slevou

Při slevách si také dejte pozor na to, kolik zboží stálo před tím. Když je cenovka přelepená poutavějším oranžovým lepítkem, neznamená to, že ušetříte. "Koupila jsem si krásný svetr, který měl přelepenou visačku s cenou 599 korun. Říkala jsem si, jak jsem dobře nakoupila. Až doma jsem zjistila, že pod barevnou cenovkou je další, na které je 499 korun. Původně byla tedy cena nižší. Vrchol všeho bylo, když za týden svetr opravdu zlevnili na polovinu," stěžuje si třicetiletá Marta z Prahy.

2. Ošemetné akce

V obchodech se můžete setkat s prodejní akcí, kdy na poutači je cena 200 korun a malá hvězdička. U hvězdičky dole je napsáno: cena je za jeden kus při koupi minimálně dvou kusů. Pokud si koupíte jeden výrobek, zaplatíte 300 korun. To už ale při bližším ohledání regálu naleznete až dole na klasické cenovce.

Pokud byste měli pocit, že jste narazili spíše na klamavou reklamu, než na výhodnou akci, obraťte se na Českou obchodní inspekci. Kontaktní adresu naleznete zde .

3. Pozor na slevové poukázky

V některých obchodech můžete také získat slevové poukázky například 10 procent na další nákup. Neoblíbená hvězdička dole na poukázce však vysvětluje, že slevu obdržíte jen tehdy, pokud utratíte v obchodě minimálně 500 korun. Nebo se poukázka nemusí vztahovat na zboží, které chcete zakoupit. Různé kupóny a slevenky si proto raději poctivě prostudujte.

Jak je to v cizině V Německu a v Rakousku jsou povánoční slevy běžným obchodním koloritem. Naši sousedi odkládají nákup dražších výrobků na začátek nového roku. Poslední dobou se tento trend uchytil i v České republice. V Anglii jsou výprodeje také velmi oblíbené. Největší jsou v lednu, v červenci a před Vánoci. Za slevami létá do Londýna i mnoho turistů.

4. Slevy až…

Poutače obchodů lákají na slevy až 70 procent. Zklamání však přijde ve chvíli, kdy do takového krámku zavítáte a zjistíte, že sleva 70 procent je na jedno nevzhledné tričko nebo extrémně malé džíny. Obchodníci se prostě všemi silami snaží zákazníky nalákat do svých království. Když se vám věc nelíbí, tak si ji prostě nekupujte. Jsou lidé, kteří například koupí menší oblečení jen proto, že je ve slevě. Často je odůvodnění i takové, že do toho zhubnou. Většinou podobné kousky končí vzadu ve skříni a čekají na velké třídění věcí pro Armádu spásy. Takže si vždy rozmyslete, jestli věc opravdu potřebujete, i když je s 50procentní slevou.

5. Nedejte se. Reklamace probíhají normálně i u zlevněného zboží

Obchodník si nemůže zadat podmínku, že zlevněné zboží nelze reklamovat. Reklamace v zákonem stanovené lhůtě dvou let musí přijmout. Zboží by neměl být problém ani vrátit. "Pokud je zboží nenošené a zákazník předloží účtenku, pak lze výrobek v zákonné lhůtě samozřejmě reklamovat. Nejčastěji se setkáváme s dárkem, který je měněn kvůli nevyhovující velikosti," vysvětluje Kateřina Havlíková, marketingová manažerka Hervisu.

6. Menší nákup-menší košík

Jdete-li na malý nákup, berete si jen košík do ruky. Jak vám bude těžknout v rukách, nakoupíte toho méně, protože nebudete chtít těžký nákup vláčet po obchodě. Tomu se některé řetězce snaží předejít tím, že vytvořili košíky, které můžete táhnout za sebou jako kufr na kolečkách. Je to pohodlnější než velký vozík nebo mini košík a netíží vás vybrané zboží.

7. Vymění, nebo vrátí peníze

U výměny zboží se můžete setkat se dvěma variantami. Buď zakoupenou věc vyměníte zpátky za peníze, nebo si musíte vybrat zboží ve stejné, případně vyšší ceně. Pokud kupujete pro někoho dárek, zeptejte se rovnou v prodejně, jestli vám vrátí peníze, nebo musíte zboží za něco vyměnit.

"Je nutné také velmi významně rozlišovat mezi tím, zda vám obchodník zboží vymění, nebo vrátí peníze. Výměnou zboží nebo voucherem si obchodník pojišťuje, že již nepřijde o svůj zisk. Vrácením hotových peněz naopak nabízí spotřebiteli více svobody," uvádí David Folprecht ze serveru Srovname.cz.

v jakých případech je možné věci vrátit? 1. Když tak prodávající slíbí - někdy podmíněno výměnou

2. Zboží zakoupené přes internet - 14 dnů

3. Zakoupené na předváděcích akcích - 14 dnů

4. Neodstranitelná závada - 3 krát stejná / 4 krát různá / v záruční době Zdroj: Spotrebitel.net

8. Rozlišujte slevové akce a slevy kvůli poškození

Ve slevových akcích bývá zlevněno nepoškozené zboží, které se jen momentálně prodává za akční ceny. Můžete ale narazit na slevu z důvodu poškození nebo kvůli tomu, že se blíží datum minimální trvanlivosti uvedené na výrobku. Reklamace se pak na takové poškození nevztahuje.

"Nelze reklamovat to, kvůli čemu byla poskytnuta sleva. Například u kabátu chybí knoflík a na základě toho mi je poskytnuta sleva. Kabát si zakoupím, ale následně pak nemohu reklamovat, že kabát je poškozený a chybí u něho knoflík," upřesňuje Lucie Petránková ze Spotrebitel.net.