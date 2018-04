Osm rad: Zabezpečení bankovního účtu

1.Ochrana přístupu pomocí hesla

Heslo je nejnižším způsobem zabezpečení internetového přístupu. Jako nejméně bezpečné bývá také nejčastěji terčem útoku hackerů neboli internetových útočníků. Pro přístup do banky stačí zadat adresu webu, vyplnit číslo účtu a heslo.

2.Dejte pozor, jaké heslo si zvolíte

Mnoho lidí volí stejné heslo do banky i na jiné webové servery nebo do počítače. To je chyba. Navíc se přímo nabízí používat zapamatovatelná hesla, jako jsou jména příbuzných a domácích mazlíčků. Tím se také snižuje bezpečnost. Zvolte si proto do banky heslo neobvyklé, byť pro vás zapamatovatelné, které nebudete používat nikam jinam. Ideální heslo by mělo být alespoň šest znaků dlouhé, doporučuje se osm až deset. Heslo by mělo být kombinací velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (hvězdička, pomlčka, vykřičník).

3.Jak užívat heslo bezpečně?

Heslo k účtu nikomu nevyzrazujte, nikam ho nezapisujte a v nastavení počítače nepovolujte zapamatování hesel. Pokud máte problém si heslo zapamatovat, použijte nějakou mnemotechnickou pomůcku, třeba si napište číslice, které jste použili.

4.Účty zabezpečené certifikátem

Pro přístup k účtu potřebujete elektronický certifikát nebo podpis. Ten je uložen ve formě počítačového souboru. Přestože může být uložen kdekoli, doporučuje se umístit jej na USB disk, disketu nebo CD, a médium uchovávat na bezpečném místě.

5.Hardwarové zabezpečení účtu

K přístupu k účtu je potřeba použít šifrovací kalkulačku zvanou i klíč nebo čipovou kartu. Přihlášení probíhá třeba tak, že po zadání osobního PIN do šifrovacího klíče získáte jedinečné číslo, jehož pomocí se přihlásíte na web banky.

6.Zabezpečený počítač je základ

Ve svém počítači používejte ochranné prostředky. Zejména by v něm neměl chybět antivirový program, anti-spyware a také firewall. Jednou za čas je vhodné nechat počítač zkontrolovat odborníkem, zda se vám do něj náhodou nedostal nějaký škodlivý program z internetu nebo z instalovaných programů.

7.Na internetu buďte opatrní

Při pohybu na internetu se vyplatí být opatrný až paranoidní. Údaje o sobě zadávejte jenom na důvěryhodných stránkách, a i tehdy pokud možno jenom ty nejnutnější. Speciální záležitostí je e-mailová adresa. Pokud ji prozradíte na nevhodných místech, často se stává, že vám na ni začne chodit nevyžádaná pošta.

8.Rada na závěr

Po skončení práce s vaším účtem a odhlášení ještě zavřete internetový prohlížeč. Pokud byste následně vstoupili na nebezpečnou stránku, mohli by se hackeři teoreticky dostat k vašim údajům.