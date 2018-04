Osobní auto pod firmu? Nemusí se vyplatit

, aktualizováno

Snahou podnikatelů je minimalizovat daňovou povinnost, a proto se snaží co nejvíce statků zařazovat do obchodního majetku firmy. V případě osobního automobilu se ovšem podnikatelům nabízí využití vlastního auta pro podnikání, bez zahrnutí do obchodního majetku. Co je výhodnější?