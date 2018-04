Osobní auto s odpočtem DPH? Pouze s velkými ústrky

Existuje sice reálná možnost u určitého typu osobních automobilů toto ustanovení v souladu se zákonem obejít a dostat se k odpočtu DPH, avšak cena za takový výdobytek je poměrně vysoká.

Osobní automobily skutečně patří do velmi úzké skupiny majetku v podnikání, u kterých si podnikatelé automaticky nemohou odečíst daň z přidané hodnoty. Zatímco kupříkladu u nainstalované výrobní linky za několik miliónů či náklaďáku za milióny dva nemá s odpočtem žádný podnikatel problém, tak u osobního automobilu tomu tak není.

K odpočtu se nedostanete ani pořídíte-li osobní auto na leasing

Jen skutečně pár slov úvodem do problematiky daně z přidané hodnoty. Tento článek se týká pouze těch podnikatelů, kteří jsou plátci DPH. Na druhou stranu počet neplátců daně se v posledních letech výrazně snížil ruku v ruce se snížením hranice obratu povinného pro registraci (ze tří na jeden milión) a s ekonomickým prorůstáním našich podnikatelských aktivit do jiných členských států EU (dodání zboží či poskytnutí služby do jiného členského státu také zatáhlo mnohé živnostníky do registrace k DPH).

Snahou každého plátce DPH je samozřejmě minimalizace daňové povinnosti k DPH. Za ideální lze brát co možná nejnižší kladnou daňovou povinnost (v případě vrácení DPH lze nejspíše očekávat kontrolu ze strany správce daně). Ke snížení daňové povinnosti ovšem nevede cesta přes pořízení běžného osobního auta.

Koupí-li si někdo osobní automobil za hotové či na úvěr, pak mu prodávající (nejčastěji prodejce aut) vystaví řádný daňový doklad. Ten bude kromě dalších náležitostí definovaných v Zákoně o DPH obsahovat cenu bez DPH, vlastní daň z přidané hodnoty a celkovou cenu k úhradě kupujícím. Nový vlastník vozidla (kupující) pořízený automobil zařadí do svého majetku a začne odepisovat. Žel s na daňovém dokladu vypočtenou DPH z ceny vozidla plátce DPH nic udělat nemůže.

Toto pravidlo zůstane zachováno i v případě, že poplatník vozidlo přímo nekoupí (ať už z vlastních prostředků či úvěrem) a využije velmi oblíbené formy financování - finančního leasingu (jde o leasing, kdy po ukončení splátkového kalendáře přechází vozidlo na nájemce). V takovém případě má sice nájemce k dispozici také daňový doklad, avšak v jednotlivých splátkách obsaženou DPH z ceny vozu taktéž uplatnit nemůže. Kromě DPH z ceny vozidla bude ve splátce ještě obsažena finanční služba leasingové společnosti a z ní vypočtenou DPH. Tu si již plátce při splnění dalších obvyklých podmínek odečíst může (na druhou stranu jde spíše o desetikoruny až stokoruny měsíčně).

Cesta k odpočtu vede pouze přes homologované vozy kategorie N1

Z výše uvedeného odstavce tedy vyplývá, že forma financování neovlivní možnost odpočtu DPH z pořizovací ceny vozu u kupujícího. Co je tedy nutné udělat? Uplatnit nárok na odpočet DPH lze tedy pouze u automobilů, které jsou homologovány jako nákladní. To lze udělat tak, že do běžného osobního automobilu se nechá nainstalovat bezpečnostní přepážka oddělující prostor nad zadní sedačkou a zavazadlovým prostorem.

Přidání takové příčky vede papírově ke změně počtu míst v autě (z pětimístného se stane čtyřmístný), ačkoliv faktický prostor se nijak nemění. Kromě toho je nutné zajistit tmavá zadní boční okna, což svým způsobem vede ke zhoršení viditelnosti řidiče, a to zejména při couvání.

Každý jistě pochopí, že do většiny osobních aut příčku oddělující zadní sedadla od zavazadlového prostoru jednoduše nedostanete. Zkuste si představit montáž takové příčky kupříkladu do Fabie Sedan. Naopak u Fabie Combi již tuto alternativu využít lze. Jinými slovy lze dělicí příčku nainstalovat pouze do vozů charakteru Combi či Hatchback. Chce-li tedy plátce DPH skutečně využít možnosti odpočtu DPH, tak se musí poohlédnout po této skupině vozů.

Instalace přepážky něco stojí a jsou tu ještě další náklady

Dle mého názoru by se měli o tuto kategorii vozidla zajímat především ti, kteří v odděleném zavazadlovém prostoru budou skutečně něco převážet pro účely podnikání. Je totiž nutné vzít v potaz fakt, že za vlastní dělící přepážku zaplatíte přibližně dvacet tisíc korun. Navíc si musíte obecně více peněz připravit na verze Combi než Sedan. Kromě toho hraje svoji roli i estetický a pocitový efekt, neboť přepážka jednoznačně hyzdí vzhled vozidla.

Možnost odečíst si devatenáct procent z ceny vozu je sice lákavá, ale jsou zde výše zmiňovaná proti. Jiná cesta ovšem k uplatnění odpočtu DPH na vstupu u osobních aut není a je tedy na rozhodnutí každého podnikatele, zda se mu vyplatí touto cestou jít či tuto rychlou finanční úsporu oželí, především za cenu větší elegance svého vozu.

