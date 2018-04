Osobní bankéř čili „už nikdy na pobočku“

Jak by se vám líbilo, kdybyste veškeré své potřeby a problémy s financemi řešili v bance s jedinou osobou? Nebo ještě lépe, že by za vámi konkrétní pracovník banky dorazil domů? Ještě donedávna měli svého osobního bankéře pouze vysoce bonitní klienti. Dnes tuto službu nabízí některé banky všem klientům. Podívejte se, jaký postoj k této službě zaujímá vaše banka. Je vůbec o co stát?