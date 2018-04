Jak šetřit bezbolestně. Vyzkoušejte pár triků, které fungují

„Šetřit by se mělo plánovaně a ne stylem, že od zítřka začnu vydávat na všechno méně peněz. Znamená to, že člověk si začne nejdříve své výdaje evidovat. Lidé jsou pak často překvapeni, za co vše utrácejí a kolik peněz je to stojí,“ říká Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust. Zároveň přidává pár osvědčených tipů, které pomohou bezbolestně ušetřit peníze.

1. Kroťte impulzivnost při nákupech

Přemýšlíte o nákupu nového zboží, ale nejste si jistí, zda o něj opravdu tolik stojíte? Zkuste převést cenu na počet hodin, které musíte odpracovat, abyste si ho mohli pořídit. Tak například na telefon za šest tisíc korun budete při čisté hodinové mzdě 120 korun pracovat 50 hodin. To je přibližně šest pracovních dnů. Taková krátká úvaha vám může poskytnout na nákup druhý pohled.

Dalším trikem, jak zjistit, zda danou věc opravdu chcete, je její nákup odložit o pár dnů. Napište si ji třeba na papír a po týdnu se na něj znovu podívejte. Jste i po této době přesvědčeni, že musíte nakoupit, nebo už chuť vyprchala? Pokud ano, asi danou věc tolik nepotřebujete.

2. Nakupujte promyšleně

Klíčem k efektivnímu nakupování jsou nákupní seznamy. Pokud se dopředu zamyslíte a před návštěvou obchodu sepíšete věci, které skutečně potřebujete, pomůže vám takový seznam snáze proplout mezi obchodními regály plnými „lákavých“, ale nepotřebných věcí.

3. Naučte se šetřit na konkrétní věci

Když šetříte na konkrétní věc, zkuste mít na očích její obrázek, ať stále víte, kvůli čemu si peníze ukládáte stranou. Jako motivace může dobře posloužit, když si budete zapisovat, nebo jinak vizuálně zaznamenávat, jakou část ceny jste už našetřili.

4. Prověřte poplatky

Nemáte příliš drahý mobilní paušál, který plně nevyužíváte? Nemůžete si vyjednat lepší podmínky pro internetové připojení? Sledujete opravdu všechny předplacené televizní kanály? Nemohli byste najít banku, ve které nebudete platit tolik poplatků? Pokud seškrtáte alespoň některé z těchto pravidelných výdajů, nemusíte se nijak výrazně uskromňovat a přitom můžete ušetřit slušné peníze.

5. Plaťte bezhotovostně

Využívání bezhotovostních plateb pomocí platební karty a trvalých příkazů internetového bankovnictví můžete snáze kontrolovat své výdaje, než když budete platit v hotovosti. Pomůže vám to získat přehled o tom, kde a kolik utrácíte. Dnes fungují i chytré aplikace, které vám pomohou výdaje zaznamenávat. Zkusit můžete například eÚčty.cz.

6. Vyhněte se upomínkám

Pokud využíváte kreditní karty a čas od času se dostanete do minusu, plaťte včas všechny dluhy, ať nemusíte zbytečně platit úroky. Pravidelné měsíční platby obstarejte trvalými příkazy, ať se vyhnete poplatkům za upomínky.

7. Naučte se porovnávat ceny

Před nákupem využívejte internetové srovnávače cen, například Akčníceny.cz umožňují vyhledat nejlepší cenové nabídky hypermarketů. Zkuste zapátrat také po slevových kuponech, které obchody nabízejí. Mnohdy se tak dá ušetřit několik stokorun z větších nákupů.

Populární značka nemusí vždy znamenat kvalitnější nákup. Čtěte uživatelské recenze. U potravin porovnávejte složení výrobků, dost možná zjistíte, že kvalitativně a následně i chuťově jsou levnější varianty stejné jako „značkové“ zboží, které je dražší i kvůli vyšším nákladům na reklamu.

8. Ušetřete za pohonné hmoty

Jízdy MHD vás vyjdou jistě levněji než autem. Pokud cestujete vlastním vozem, podívejte se na internetu, kde se dají v okolí nakoupit pohonné hmoty nejlevněji. K porovnání cen můžete využít například ceskybenzin.cz.