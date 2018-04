Osobní kontakty tlumí pracovní konflikty

, aktualizováno

Kdo se se svými spolupracovníky pravidelně a často vídá, ten vlastně už pouhým vizuálním kontaktem komunikuje. Může být proto velikou výhodou pro každého, když má své šéfy, kolegy či podřízené po ruce, když je potkává na jedné chodbě. Kdo přidá vřelý pozdrav, přívětivou tvář a pár slůvek svědčících o upřímném zájmu o potkanou osobu, ten výrazně snižuje potenciální konfliktnost na svém pracovišti. Navíc si ukládá dobré vztahy do duší druhých lidí jako do banky na jistý vysoký úrok, až bude on sám jindy něco potřebovat. Co přesně znamená mít přívětivou tvář?