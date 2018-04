Osobní kontakty tlumí pracovní konflikty

Navíc si ukládá dobré vztahy do duší druhých lidí jako do banky na jistý vysoký úrok, až bude on sám jindy něco potřebovat. Co přesně znamená mít přívětivou tvář? Jedna americká příručka doslova praví, že správný americký obchodník, který chce mít úspěch u klienta, roztáhne na začátku setkání ústa tak, že mu je vidět dvacet zubů!

Naše kultura je poněkud jiná. I ti, kterým dosud zůstalo v ústech vlastních zubů bohatě přes dvacet, se na českých chodbách raději tváří umírněněji. Více než počet odkrytých zubů boduje u kolegů upřímnost. Mírně hřejivě zářit nehranou radostí, že jsem potkal milého spolupracovníka, to je nejlepší.

Co radí Petr Prokop, výkonný ředitel České pojišťovny

Úsměv je nejlepší investice do vztahů na pracovišti. Má nulový počáteční náklad a většinou slušnou návratnost. Osobně mi také dělá radost pozdravit jako první staršího pracovníka v hierarchicky nižší pozici.

Být vážný je horší, ale nejhorší je nasadit falešný zrádný úsměv typu "teď jsi mi dobrý, ale jakmile tě přestanu potřebovat, okamžitě mi začneš být ukradený". Mnoho lidí dosáhlo výraznějších úspěchů až tehdy, když zjistili a přijali v srdci za své, že lidé sami o sobě jsou velice zajímaví ­ se svými klady i zápory. N

ejvíce lidí chybuje na pracovištích v tom nejjednodušším -­ ve správném pozdravení. Jde zde o víc než být dosti hlasitý a zřetelný. Mistrovskou lekci správného pozdravu je možné vidět v jednom z filmů s J. P. Belmondem. Film byl z cirkusového prostředí a Belmondo v něm hrál úspěšného manažera jménem Sam Lion.

Když se rozhodl vychovat si nástupce do čela své velké firmy, naučil ho nejdůležitější věc ­ říkat správně "dobrý den". Belmondovo lišácké tajemství je prosté: Z vašeho pozdravu musí být cítit, že záležitost (radost, starost, nálada, pocity) toho druhého vás zajímá více než záležitost vlastní.