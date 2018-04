Osobní zóna: proč se vyplatí ji respektovat

Osobní zóna je vzdálenost kolem našeho těla, do níž, když nám zasáhne někdo cizí, není nám to příjemné. Je to přibližně tři čtvrtě metru až metr, pochopitelně je pro různé lidi odlišná. Tím více, pokud bychom se bavili o národnostních rozdílech. Například v případě asiatů je osobní zóna větší než naše.

Do své osobní zóny si necháváme vstoupit pouze lidi velice blízké – rodinné příslušníky, přátele, partnera/partnerku. Vstoupí-li nám do ní cizí člověk, například při jednání, tělesnými projevy dáváme najevo nespokojenost s jeho počínáním (někteří lidé v takovou chvíli hůře komunikují, mohou se začít více potit atd.) a máme tendenci vzdálit se znovu do „bezpečné“ vzdálenosti.

Projevy všude kolem nás

Pokud bychom se podívali na běžné a přirozené projevy dodržování osobní zóny, nemusíme chodit pro příklady daleko. Stačí si vzpomenout na to, jak se lidé usazují na sedačky v městské hromadné dopravě, na sedačkových lanovkách na horách, v koncertních síních a na dalších kulturních akcích v případě, že nemají místenky atd. atd.

Určitě jste si všimli, že si nesedají automaticky k sobě. Vynechávají mezi sebou jednu, dvě sedačky či židle. V autobuse nejprve najdou volné dvousedadlo a až když není volná, žádná z nich, teprve pak si přisedávají k druhým lidem. Přílišná blízkost spolucestujících, nebo spoludiváků jim jednoduše není příjemná, a tak se tomuto stavu snaží podvědomě vyhnout.

Nedodržení se vám může vymstít

Nechcete-li vyvolávat kupříkladu ve svém obchodním partnerovi nepříjemné pocity, rozhodně jeho osobní zónu respektujte. Narušit ji můžete pouze při podávání ruky, ovšem pouze právě podávanou rukou (o tom, jak správně podávat ruku, si můžete přečíst ZDE). Pokud jeho zónu respektovat nebudete, ukazujete, že vám jsou cizí základní pravidla slušného chování, popřípadě, že si dané osoby nevážíte. Podle toho k vám může dotčený člověk začít přistupovat – nebude nakloněn vaší obchodní nabídce, nepřistoupí na podmínky, které mu v rámci obchodu navrhujete.

Chcete-li na jednání dosáhnout svého a navíc po sobě zanechat po obchodním jednání dobrý dojem, dodržování osobní zóny je jedním ze základních kamenů mozaiky vašeho chování. Naučte se zónu dodržovat za každých okolností.