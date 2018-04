Osud neplatičů za vodné a energii? Upomínky, odpojení a soudní spor

Konkrétní postup vůči dlužníkům záleží nejen na typu společnosti, ale i na místě jejího působení. Různé lhůty splatnosti dluhů po zaslání upomínky uplatňují například jednotlivé rozvodné společnosti, liší se například i výše nákladů účtovaná navíc za odpojení a znovuzapojení vodárnami. Obvykle platí, že s notorickými neplatiči nemají společnosti takovou trpělivost jako s těmi, kteří se mezi nimi octnou prvně.

Voda

Pokud se neobjeví na účtu vodáren do třiceti dnů po termínu splatnosti faktury dlužná částka, dostane dlužník písemnou upomínku a s ní také přiměřenou lhůtu k uhrazení dluhu. "U nás je to deset dní od data upomínky," vysvětluje vedoucí oddělení řízení pohledávek Brněnských vodovodů a kanalizací Pavel Kučera. Když dluh odběratel nesplatí, oznámí mu vodárny s minimálně patnáctidenním předstihem a zdůvodněním termín přerušení dodávky vody. To je pro neplatiče poslední šance - pokud v patnáctidenní lhůtě před odpojením dluh srovnají nebo alespoň částečně uhradí a na jeho zbytek dohodnou splátkový kalendář, bez vody nezůstanou, kdo nezaplatí, je odpojen. "Seznam nemovitostí, kde bude přerušena dodávka vody, dostanou i hasiči a příslušná hygienická stanice," říká Pavel Kučera. "Oznámení o přerušení dodávky vody je vyvěšeno i v domě," doplňuje tisková mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková.

Předpokladem pro obnovení dodávky vody je podle Pavla Kučery úplné uhrazení dluhů i dalších nákladů, spojených například s výjezdy vodárenského dispečinku. Za dva výjezdy při přerušení a obnovení dodávky vody zaplatí brněnský zákazník navíc 350 korun. Pro pražské odběratele jsou tyto náklady vyčísleny na 1600 korun, ale podle vyjádření Marcely Dvořákové na zákaznících obvykle vymáhány nejsou.

Když se odběratelé k zaplacení vodného a stočného nemají, vodárny se s nimi o dlužnou částku soudí. "V případě soudního vymáhání jsou sice rychle vydávána platební rozhodnutí o úhradě pohledávky, ale její faktické uspokojení je problematické," uvádí Pavel Kučera. To potvrzuje i Marcela Dvořáková: Výkon rozhodnutí trvá nepřiměřeně dlouho a dlužník zpravidla již nemá majetek, který by byl výkonem rozhodnutí postižitelný. Věříme, že dojde ke zlepšení díky nezávislým exekutorům, kteří by měli vymáhat pohledávky efektivněji než soudní úředníci.

Plyn

Upomínka - ukončení smlouvy - odpojení a soud, tak se dá krátce charakterizovat osud dlužníků plynáren.

První upomínka, kterou dostane zákazník od plynáren doporučeně poštou, je na částku, kterou skutečně dluží za odběr plynu. "Pokud zákazník dluh nezaplatí, následuje další takzvaná předžalobní upomínka, ke které jsou již připočítány úroky z prodlení, ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou. Úroky se načítají od prvního dne po uplynutí splatnosti faktury," vysvětluje tisková mluvčí Pražské plynárenské Sylva Jančová. Když zákazník nezaplatí, je mu přerušena dodávka plynu. "Navštíví jej speciálně vyškolení pracovníci-vymahači a ti mu, pokud nezaplatí přímo na místě, dodávku plynu přeruší," uvádí Sylva Jančová.

"Dodávka plynu je obnovena až po zaplacení dluhů a odpojovacího a připojovacího poplatku," doplňuje informace Ivan Rybníček z Jihočeské plynárenské. Za obnovení dodávky plynu platí například zákazník Pražské plynárenské navíc 661,50 koruny. Pokud od přerušení dodávky uplyne víc než půl roku, zvýší se náklady ještě o práci revizního technika, který musí zpracovat novou revizní zprávu.

Pokud se plynárny se zákazníkem nedohodnou, vymáhají dál dlužnou částku soudní cestou. "Zákazník musí zaplatit kromě faktury navíc ještě soudní poplatky, pokud to neudělá, podáváme návrh na exekuci platu, případně majetku," říká Sylva Jančová.

Elektrická energie

Upomínka je prvním krokem, který vůči neplatičům energetické společnosti uplatňují. "Posíláme ji, pokud není faktura uhrazena ani 6 dnů po datu její splatnosti. Zákazník má dalších patnáct dní na zaplacení, pokud nezaplatí ani pak, je mu přerušena dodávka elektřiny. Notorickým neplatičům upomínku neposíláme a dodávku přerušujeme už deset dní po uplynutí splatnosti faktury," vysvětluje Alena Holubcová, tisková mluvčí Středočeské energetiky. Obnovení dodávky je podle ní podmíněno zaplacením celého dluhu, případně jeho dvou třetin a stanovením splátkového kalendáře na zbytek dluhu. "Pokud zákazník nezaplatí ani po přerušení dodávky proudu, je smlouva s ním vypovězena a pohledávka vymáhána u soudu," uvádí Aleš Řiháček tiskový mluvčí Jihomoravské energetiky. "Dluh se pak navyšuje o náklady soudního řízení a právního zastoupení," doplňuje ho Alena Holubcová.

Po zákazníkovi chtějí energetické společnosti často uhradit také další náklady spojené s přerušením proudu a obnovením dodávky, v některých případech i revizi elektroinstalace. "Ta je potřebná, pokud přerušení dodávky proudu trvalo více než třicet dní. Přesnou cenu za revizi není možné stanovit, protože záleží na konkrétních podmínkách v místě," vysvětluje tiskový mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

