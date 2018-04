Živnostníci musí na sociální pojištění odvést nejméně 23 660 korun

Co je nutné každoročně udělat, jak se odvody u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vypočítají a kdo je nemusí platit, vysvětluje daňová poradkyně Lenka Stöhrová ze společnosti Mazars.

Kdo musí podat okresní správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016?

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích („Přehled“) platí pro všechny osoby samostatně výdělečně činné bez rozdílu, zda vykonávaly hlavní nebo vedlejší činnost. Přehled musejí podat všechny OSVČ bez ohledu na to, zda jsou povinny podat daňové přiznání. To znamená, že vyplnit a odevzdat Přehled musí i ti, kdo samostatnou výdělečnou činnost vykonávali třeba jen jediný měsíc v roce a jejichž zisk se pohybuje v řádech tisícikorun.

Dokdy je potřeba vyplněný formulář odevzdat?

Zpravidla všechny OSVČ letos odevzdávají Přehled do úterý 2. května 2017. Do 1. srpna mají čas ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Podmínkou delšího termínu je, že tuto skutečnost, že svěřují daňové přiznání poradci, doloží okresní správě sociálního zabezpečení do 2. května 2017. Pokud OSVČ nemá povinnost podat daňové přiznání, může Přehled podat do 31. července 2017.

Co když někdo Přehled neodevzdá?

Pokud není Přehled podán včas nebo vůbec, může Česká správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun, při opětovném nesplnění povinnosti až 100 tisíc korun.

Může se hodit Tiskopis a elektronický interaktivní formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 najdete zde.

Detailní pokyny k vyplnění Přehledu najdete zde.

Jak se vypočítává sociální pojištění u OSVČ a z jakých příjmů?

Sazba sociálního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti je 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Vyměřovací základ přitom není možné ponížit o žádné odečitatelné položky, jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Platbě sociálního pojištění přitom podléhají jen příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Z kapitálových příjmů nebo příjmů z pronájmu se sociální pojištění neplatí.

„Osoba vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2016 musí zaplatit na sociálním pojištění částku nejméně 23 660 korun,“ říká daňová poradkyně Lenka Stöhrová.

Výpočet sociálního pojištění se zároveň liší v závislosti na tom, zda byla vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Za celý rok 2016 se v Přehledu vypočítá sociální pojištění a od vypočtené částky se odečtou zaplacené zálohy během roku.

Kolik zaplatí na odvodech ti, kdo vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být zaplaceno vždy alespoň minimální sociální pojištění. V roce 2016 to bylo 1 972 korun měsíčně. Osoba vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2016 musí tudíž zaplatit na sociálním pojištění částku 23 660 korun, i když dosáhla například ročního zisku pouze 50 tisíc korun.

Pokud má OSVČ naopak velmi vysoké příjmy, je stanoveno, kolik nejvýše musí odvést na sociální pojištění?

Ano, pro placení sociálního pojištění je stanoven i maximální vyměřovací základ, za rok 2016 ve výši 1 296 288 korun. V praxi to znamená, že z vyměřovacího základu nad tento limit se již sociální pojištění neplatí.

Jestliže si v Přehledu podnikatel vypočte, že má nedoplatek na sociálním pojištění, dokdy ho musí uhradit?

Vypočtený nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání Přehledu, letos tedy nejpozději do 10. května.

Jak je to s placením nové měsíční zálohy pro rok 2017?

OSVČ mají povinnost uhradit novou měsíční zálohu poprvé za měsíc, v němž odevzdají na okresní správu sociálního zabezpečení Přehled za rok 2016. Splatnost je u sociálního pojištění do 20. dne následujícího měsíce.

Pokud byla samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý rok 2016, nová měsíční záloha na sociální pojištění činí jednu dvanáctinu vypočteného sociálního pojištění za rok 2016. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nejnižší měsíční záloha pro rok 2017 stanovena na částku 2 061 korun.

Kdo nemusí platit odvody na sociální pojištění?

Sociální pojištění se nemusí platit z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud příjmy ponížené o výdaje za celý kalendářní rok 2016 činí 64 813 korun a méně. V případě, že byla vedlejší samostatná výdělečná činnost během roku 2016 vykonávána jen několik měsíců, potom se tento limit poměrně snižuje, a to o 5 402 korun za každý měsíc, ve kterém není vedlejší výdělečná činnost vykonávána.

Koho se to týká? Kdo splňuje podmínku pro vedlejší činnost a je nutno to nějak doložit?

Podmínku vedlejší samostatné výdělečné činnosti splňují v praxi nejčastěji přivydělávající si zaměstnanci, starobní či invalidní důchodci, rodiče na rodičovské dovolené nebo studenti. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je nutno v některých případech doložit, kupříkladu potvrzením o studiu.