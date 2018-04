Osvobozující rozsudek – čas k nákupu fondů

Vrchní soud v Praze včera s konečnou platností zamítl žalobu pana Vokrouhleckého na otevření Rentiérského IF (viz zpráva ČTK). Bez nadsázky bychom mohli tento krok ohodnotit jako průlom do dalšího období. Měli bychom tedy uvažovat o koupi některého z investičních fondů (IF)?

Toto rozhodnutí bylo důležité pro rozptýlení pochybností nad výkladem zákona o investičních společnostech a fondech. V ČR bohužel není zaveden systém, kdy jeden precedens je bernou mincí pro všechny podobné případy. Proto by bylo nejlepší, aby pan Vokrouhlecký na základě tohoto rozhodnutí stáhnul všechny žaloby, které do této doby podal. I když se tak zřejmě nestane, atraktivita IF velmi vzrostla.

Letmý pohled na aktuální diskonty IF jasně ukazuje, že nejistota ohledně žalob pana Vokrouhleckého přinesla své ovoce. Průměr diskontů je velmi blízký 20%, což jinými slovy znamená, že majetek ve výši 1 000 Kč si v současnosti můžete koupit za 800 Kč.

Investiční fond Aktuální cena v Kč (k 25.4.) Vl. jmění na akcii v Kč (k 20.4.) Diskont (k 20.4.) 1. IF Živnobanka 650 753 13,7% Rentiérský IF 1 002 1 303 21,7% IF Bohatství 1 300 1 695 21,6% Křišťálový IF 1 045 1 360 22,7% 1. P.I.F. 780 971 17,1%

Zdroj: UNIS ČR

Vzhledem k vysokým diskontům, značným šancím na brzké otevření a kvalitnímu portfoliu u výše uvedených fondů se tak koupí jejich akcií naskýtá zajímavá investiční příležitost. Pokud nenastanou větší komplikace (jež sice nemůžeme vyloučit, ale jejich pravěpodobnost by po včerejším verdiktu soud měla být celkem nízká), měly by se všechny uvedené fondy otevřít ještě tento rok a jejich akcionáři tak budou moci realizovat slušné výnosy. V absolutních číslech by se tyto výnosy mohly pohybovat kolem 15% (pokud by k prodeji došlo ihned po otevření fondů) + samotné zhodnocení majetku fondů. Roční výnos by pak činil v průměru 30% p.a.



