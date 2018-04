Otázky a odpovědi: co vás zajímá o dovolené

Kdy mě může zaměstnavatel z dovolené odvolat zpátky do práce?

Neexistuje přesný výčet důvodů. Měly by být vážné, například ohrožení provozu firmy. Pokud vás zaměstnavatel z dovolené odvolá, musí vám nahradit všechny náklady.

Může zaměstnavatel během roku zkrátit výměru dovolené?

Pokud má zaměstnanec v práci neomluvenou absenci, může ho zaměstnavatel potrestat, respektive jeho nepřítomnost vyvážit tím, že mu dovolenou zkrátí o jeden až tři dny za každou zmeškanou směnu. I když je absence omluvená, ale je delší než 100 dnů, může vám zaměstnavatel zkrátit dovolenou o jednu dvanáctinu a o další dvanáctinu za každých 21 neodpracovaných dní. V každém případě však musíte dostat aspoň dvoutýdenní dovolenou, pokud jste u firmy zaměstnáni po celý rok.

Když si dovolenou nestihnu vybrat do konce roku, mohu si ji nechat proplatit?

Většinou nikoliv. Dovolená se automaticky převede do roku následujícího. V něm ji musíte vyčerpat do 31. října. Pokud vám to zaměstnavatel neumožní, můžete na ni sami nastoupit kdykoliv od 1. listopadu. Neuděláte-li to ani do konce roku, nárok na loňskou dovolenou vám zanikne. Nevyčerpanou dovolenou zaměstnavatelé proplácejí pouze v případě, že pracovní poměr končí a už si ji nelze vybrat.

Mohu si při změně práce dovolenou převést k novému zaměstnavateli?

Ano, ale jen pokud s tím oba zaměstnavatelé souhlasí. Požádejte je ještě dříve, než první pracovní poměr skončí. Zaměstnavatelé se pak dohodnou na případné náhradě. Není to však jejich povinnost. Měníte-li práci v průběhu měsíce, započte se vám příslušná dvanáctina dovolené u nového zaměstnavatele.

Pokud během dovolené onemocním, mohu ji přerušit?

Dovolená se přeruší, pokud dostanete od lékaře neschopenku. Samozřejmě pak musíte dodržovat léčebný režim a zdržovat se na určeném místě. Dovolená se také přeruší při ošetřování nemocného člena rodiny.

Rada MF DNES:na čerpání dovolené trvejte

Kdy si dovolenou vyberete, určuje zaměstnavatel. Pokud toho zneužije a bez vážných důvodů vám brání dovolenou vyčerpat, stěžujte si na inspektorátu práce. Jejich adresy najdete na stránkách: www.suip.cz.