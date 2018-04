Otázky a odpovědi: Co všechno vás zajímá o penzijním připojištění

Přinášíme řešení třináct problémů kolem starého i nového spoření na důchod. Na odpovědích spolupracoval Marek Janšta ze společnosti KZ Finance.

1. Mám již penzijní připojištění, ale chtěla bych změnit fond. Na tom stávajícím mám výpovědní lhůtu dva měsíce. Znamená to, že už je pozdě? Neznamená. Pokud stačíte výpověď doručit v únoru, je přestup možný. Nenechávejte to na poslední chvíli, penzijní fondy si dokumenty musí stačit předat.

2. Dávám si na penzijní připojištění 200 korun měsíčně, mám nárok na státní příspěvek a v jaké výši? Je mi 30 let.

Na věku nezáleží, při měsíční úložce 200 korun máte nárok na příspěvek 90 korun. Od ledna 2013 se však i u starých smluv k této úložce nebude vázat příspěvek žádný - nejnižší platba s nárokem na něj bude 300 korun.

3. Pokud platím měsíčně 100 korun a chci částku zvýšit, dokdy to musím udělat, abych nepřišla o staré podmínky?

Pokud zůstanete u stejné společnosti, budete moct částku zvyšovat či snižovat kdykoli jako dosud, nebude třeba přecházet na nové podmínky. To bude nutné, jen kdybyste chtěl změnit společnost, u které bude smlouva vedena.

4. Bude v roce 2013 opět možné přecházet k jinému fondu ve skupině těch, kde je jistota aspoň nulového zisku?

Nebude to možné. Poslední šanci na přestup máte do 28. února 2012.

5. Lze založit penzijní připojištění i malým dětem (pět a dva roky) s tím, že by měly možnost si po 15 letech peníze částečně vybrat či spořit dál?

Není to možné, produkt je podmíněn minimálně 18 lety věku.

6. Je zaměstnavatel povinen přispívat na penzijní připojištění i během mateřské a následně rodičovské dovolené?

Podle zákona může přispět zaměstnanci až 24 tisíci korunami ročně do penzijního připojištění a životního pojištění (je to celková částka), pokud jste stále zaměstnanec. Přispívat vám může, i když právě nepracujete. Co se týká nemocenské, mateřské a rodičovské, záleží na tom, jak to má zaměstnavatel upraveno ve vnitřních předpisech. Příspěvek je variabilní záležitost, pokud vám zaměstnavatel třeba v době rodičovské nepřispívá, nemusíte to penzijnímu fondu hlásit.

7. Je mi 58 let, připojištění mám už 11 let. Dokdy mohu spořit? Musím smlouvu zrušit, když mi bude 60? A pokud ano, mohu si vybrat naspořené peníze?

Vypovídat smlouvu nemusíte, spořit můžete dál. Naspořené peníze si však nemůžete průběžně vybírat (výjimkou je výsluhová penze po 15 letech), to lze až při ukončení smlouvy. Kdybyste smlouvu zrušila, můžete si založit novou, na té budete muset spořit minimálně pět let.

8. Když si uzavřu penzijní připojištění do 30. 11. 2012 třeba na 100 korun, můžu částku později navýšit, aniž by se změnily podmínky?

Ano, bude to možné.

9. Uzavřela jsem penzijní připojištění asi před pěti lety, před dvěma roky jsem měnila penzijní fond a nyní znovu uvažuji o změně. Kdy budu mít nárok na výsluhovou penzi? Chápu správně, že až po 15 letech u nejnovějšího fondu?

Doba na výsluhovou penzi se počítá od počátku spoření u historicky prvního fondu, na přestupech nezáleží.

10. Odkdy je povinnost zřídit si penzijní pojištění? Je ještě možné dávat například sto a od státu dostávat 50 korun?

Taková povinnost neexistuje. Penzijní připojištění je dobrovolné a uvedený příspěvek bude platit do konce tohoto roku. Pak bude pro získání příspěvku nutná minimální měsíční úložka 300 korun.

11. Ještě penzijní připojištění nemám, pokud si ho včas nesjednám, budou mi od roku 2013 automaticky z platu srážet dvě procenta do II. pilíře?

Jsou to dvě různé věci. Penzijní připojištění je takzvaný III. pilíř. Je dobrovolné, můžete si ho založit kdykoli, od roku 2013 už ale za nových podmínek. Ona 3+2 procenta se týkají pilíře druhého - je to také dobrovolné, ale kdo se do věku 35 let pro tuto formu rozhodne, už v ní musí zůstat.

12. Jak je to s lidmi nad 40 let? Musí se do poloviny roku 2013 rozhodnout, zda založí penzijní připojištění, nebo ne?

Penzijní připojištění je a bude dobrovolné. Vy asi mluvíte o důchodovém spoření (druhý pilíř). To je sice také dobrovolné, ale pro lidi, kteří se do něho přihlásí, je závazné. Do poloviny roku 2013 se budou muset rozhodnout lidé nad 35 let.

13. Když klient v průběhu spoření zemře, peníze se dědí, pokud je ve třetím i druhém pilíři?

U penzijního připojištění se peníze dědit budou stejně jako dosud (třetí pilíř). U důchodového spoření (druhý pilíř) je dědění omezené - dědit se může jen do chvíle, kdy ještě nezačala být vyplácena penze. Peníze hotově však zdědí jen plnoletý dědic, který sám do druhého pilíře nevstoupil. Ostatním se prostředky převedou do jejich spoření. Jestliže zemře člověk, kterému už byl vyplácen důchod, jeho dědic může dostávat stejný důchod po dobu tří let, nebo až dvaceti let, pokud to však bylo předem sjednáno - záleží na tom, který druh penze zesnulý zvolil.

