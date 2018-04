Otázky a odpovědi o dávkách

Rodičovský příspěvek

Koncem ledna budou synovi tři roky a v březnu se nám narodí druhé dítě. Kolik tedy budu dostávat?

Ještě za únor vám přijde částka 7 600 korun. Pokud nastoupíte šest týdnů před porodem na další mateřskou, budete 28 týdnů pobírat peněžitou pomoc v mateřství a pak zvolíte jednu z variant rodičovského příspěvku na mladší dítě.

Synovi budou v březnu dva roky, jaké budu brát peníze?

Prvního ledna už bylo vašemu synovi více než 21 měsíců, budete tedy do jeho tří let dostávat 7 600 korun a pak do čtyř let 3 800 korun.

Co mám dělat v případě, že porodím předčasně? Když bude dítěti 22 týdnů, já ještě nebudu mít vyčerpanou celou mateřskou, a přitom chci zvolit nejrychlejší variantu?

Nemusíte být povinně celých 28 týdnů na mateřské dovolené. Zákon říká, že ji musíte čerpat alespoň 14 týdnů a že zároveň nesmí skončit dřív než 6 týdnů po porodu. To je však jediné omezení. Můžete tedy mateřskou ukončit dřív, nastoupit rodičovskou a zvolit dvouletou variantu vyplácení.

Může se však stát, že by pro vás toto rozhodnutí nebylo výhodné, protože dostáváte vyšší mateřskou než 11 400 korun. V zákoně je však uvedeno, že rodič má nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře do dvou let věku dítěte, pokud tuto variantu zvolil nejpozději v měsíci následujícím po tom, ve kterém dítě dosáhlo 22 týdnů života, a nikde tam není napsáno, že by ho však musel hned ve chvíli volby taky pobírat. Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že se bude touto problematikou zabývat.

Mám dvojčata, zatím jsem na mateřské. Budu brát rodičovský příspěvek na obě děti?

Ne, na rodičovský příspěvek má nárok rodič, nikoli dítě. Dostanete pouze jeden příspěvek ve výši, kterou si zvolíte.

Dceři byly 1. ledna čtyři roky, týká se mě žádost o rodičovskou také?

Ano, nárok na rodičovský příspěvek máte i za leden, ovšem pokud peníze chcete, musíte také znovu vyplnit žádost.

Mám sedmiměsíčního syna a chtěla bych s ním být tři roky doma. Co když ale po třech letech nenajdu práci? Lze pak mateřskou prodloužit?

Jednou provedenou volbu nelze měnit. Po skončení rodičovské dovolené se vrátíte do svého původního zaměstnání, nebo se můžete hlásit na úřadě práce.

Jsem na rodičovské dovolené a v dubnu mi končí třetí rok. Když budu chtít zůstat doma ještě čtvrtý, dávky mi sníží hned, nebo až od května?

Pokud budou vašemu dítěti tři roky v dubnu, budete až do jeho narozenin dostávat 7 600 korun měsíčně (naposledy za duben) a potom (od května) do jeho čtyř let budete dostávat 3 800 korun měsíčně.

Jsem vedena na úřadě práce, jsem sama a nemám ani minimální příjem. Jak to bude s mou rodičovskou?

Nebudete mít nárok na mateřskou, hned po porodu si zažádejte o rodičovský příspěvek. Nemáte možnost výběru a platí pro vás pouze pomalejší čtyřletá možnost čerpání.

Když bude žena mít co dva roky dítě, může brát 11 400 korun třeba šest let?

Ano, to je možné.

Pohřebné

Těsně před koncem loňského roku nám zemřel strýc. Pohřeb měl až v roce 2008 a na úřadě nám odmítli vyplatit pohřebné s tím, že záleží na datu pohřbu, nikoli úmrtí. Postupovala úřednice správně?

Ano, je to tak správně – nárok na pohřebné se skutečně posuzuje podle data, kdy se koná pohřeb. Zatímco ještě loni měl nárok na pohřebné ve výši 5 000 korun každý, kdo někomu vypravil pohřeb, letos peníze od státu dostanou jen rodiny s nezaopatřenými dětmi (v případě, že jsou studenti, tak do 26 let), a to jen v případě, že by zemřel jeden z rodičů nebo dítě.

Loni jsme pohřbili babičku, ale zatím jsme se nedostali k tomu, vybrat si pohřebné. Máme na něj ještě nárok?

Ano, pohřebné se vyplácí až rok zpětně, jděte si požádat. Dávky vyplácí oddělení státní sociální podpory na úřadech práce podle místa trvalého bydliště, v Praze pak na úřadech městských částí.

Sociální příplatek

Z úřadu nám minulý týden přišel dopis, že už nemáme nárok na sociální příplatek, jak je to možné?

Je to kvůli tomu, že od ledna mají na dávku nárok jen rodiny s čistými příjmy nejvýše do dvojnásobku životního minima. Do konce roku na dávku dosáhly i domácnosti s příjmy až do 2,2násobku životního minima, a pokud jste se trefili do tohoto rozmezí, stát vám příplatek odebral.

Pastelkovné

Dozvěděla jsem se, že když pobíráme přídavky na dítě, máme nárok na pastelkovné. Dcera nastoupila do první třídy v září 2007, můžeme si příspěvek na školní pomůcky vybrat i letos?

Ano, pokud jste si o tisícikorunu ještě nepožádali, máte čas do konce června 2008, i když pastelkovné reforma zrušila. Formulář najdete na úřadech práce (v Praze na úřadech městských částí), kde žádost také rovnou vyřídíte.