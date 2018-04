Co s tím důchodem? Nejčastější otázky ke 2. pilíři penzijní reformy

V lednu mi bylo 35 let. Dokdy se musím rozhodnout, jestli vstoupím do druhého pilíře? Do konce června?

Týká se vás pravidlo, že člověk se musí rozhodnout do konce kalendářního roku, kdy mu je 35 let. Termín konec června 2013 platí pro ty, kterým 35 let bylo v roce 2012 a dřív.

Je mi 40 let, chci vstoupit do druhého pilíře, ale jsem momentálně nezaměstnaná. Co mám dělat a jaký pro mě platí termín k přihlášení, také 30. červen?

Jako ekonomicky neaktivní občan nad 35 let můžete vstoupit do 2. pilíře do šesti měsíců od vzniku výdělečné činnosti. Tedy od chvíle, kdy najdete zaměstnání, máte ještě půl roku - nezáleží přitom na tom, že to bude po 30. červnu 2013.

Co se stane v případě, že vstoupím do druhého pilíře a později přijdu o práci? Budu muset platit z vlastní kapsy 2 procenta vlastního příspěvku? Nebo dokonce celých 5 procent (2 + 3)?

Povinnost platit příspěvky do 2. pilíře je stoprocentně svázána s výdělečnou činností. Kdo ztratí zaměstnání, nemá výdělečnou činnost a povinnost platit pojistné, povinnost platit se u něj automaticky přerušuje. Po získání zaměstnání se automaticky obnovuje (hlášení o ukončení nebo zahájení pracovního poměru provede zaměstnavatel). Podobně je to u mateřské nebo rodičovské dovolené, kdy se povinnost platit obnoví až po získání výdělečné činnosti.

Když vstoupím do druhého pilíře, prý se mi změní důchod od státu?

Nároky na invalidní, vdovské a pozůstalostní penze zůstanou stejné jako u těch, kteří do druhého pilíře nevstoupili. Zachována bude i stejná výše základní výměry starobního důchodu (dnes je ve výši 2 330 korun). Procentní výměra starobního důchodu, která se odvozuje z výše výdělků, však bude krácena, a to nejvýše o 15 procent (tento údaj se týká těch, kdo do druhého pilíře vstoupí v asi 20 letech). Čím starší člověk vstoupí, tím nižší bude krácení.

Za dva roky půjdu do důchodu. Má cenu se zajímat o druhý pilíř?

Zapojení do druhého pilíře se vyplatí při delší době spoření, a to alespoň po dobu 10 let. Ve vašem případě už se nevyplatí do druhého pilíře vstupovat. Svůj důchod od státu můžete ale ovlivnit tím, že budete pracovat i po dosažení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Za každé 3 měsíce, které odpracujete navíc, získáte určité navýšení důchodu. Zjednodušeně se dá říci, že za odchod do důchodu o rok později se vám navýší důchod přibližně o osm procent, ale záleží na tom, jaký máte příjem a kolik máte odpracovaných let.

Uvažuji o druhém pilíři, ale není mi jasné, co se stane s naspořenými penězi, kdybych zemřela ještě předtím, než půjdu do důchodu?

Peníze na individuálním účtu jsou vaše a v případě smrti spadají do dědictví. Dědicům mladším 18 let by byly vypláceny formou renty (po dobu pěti let). U dědiců plnoletých, kteří jsou sami účastníky druhého pilíře, by se převedly na jejich individuální účet ve druhém pilíři, pokud dospělí dědicové ve druhém pilíři nejsou, dostali by peníze vyplacené jednorázově (zhodnocení se nedaní).

Musím o penzi z druhého pilíře požádat hned po nástupu do důchodu, i když plánuji dále pracovat?

Účast ve druhém pilíři nezaniká okamžikem, kdy požádáte o penzi, ale dnem, kdy v Centrálním registru smluv zaevidují smlouvu o pojištění důchodu, kterou po nástupu do penze uzavřete s některou pojišťovnou. K pojišťovně se vám převedou naspořené prostředky a ona vám je bude vyplácet formou zvolené penze. Nárok na převedení prostředků vzniká dnem, od kterého je vám přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění (z 1. pilíře). Záleží však na každém účastníkovi důchodového spoření, kdy toto své právo uplatní.

Jakým způsobem budou příjemcům vypláceny penze z 2. pilíře?

Jsou tři možnosti vyplácení penze. Klient si jednu z možností vybere v době, kdy bude o penzi žádat.

Možnosti vyplácení:

Formou doživotní penze, kdy po smrti příjemce výplata skončí. Může to být za tři roky nebo za dalších 30 let. Doživotní penzí s pozůstalostní penzí na tři roky. Znamená to, že v případě úmrtí příjemce penze je další tři roky vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši. Takto vypočtená penze bude samozřejmě o něco nižší než ta z první varianty. Formou renty po dobu minimálně 20 let. V tomto případě, pokud by příjemce v průběhu čerpání zemřel, výplata pokračuje po zbytek doby formou pozůstalostní penze ve stejné výši.

Lze smlouvu zrušit do dvou měsíců od uzavření, jak je to běžné třeba u pojistek?

Ne, podpis na smlouvě si můžete rozmyslet jen do doby, než bude dokument zaregistrován v Centrálním registru smluv (termín je neurčitý, záleží na tom, jak budou fungovat procesy ve finančních institucích i na samotném registru). Později si nic rozmyslet nemůžete. A naopak, když pomine termín, dokdy máte možnost smlouvu uzavřít, už nebude možnost do systému vstoupit.

Zdroj: MPSV ČR, Partners