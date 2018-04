Otázky a odpovědi o investování

Jak investovat do akcií?

Ideální investice je pravidelná, každý měsíc menší nákup. I když plánujete jednorázovou investici je dobré ji rozložit například do 3 až 6 měsíců a uložit několikrát stejnou částku. Jednou nakoupíte levně, podruhé dráž, cena se zprůměruje. Je to lepší než nakoupit najednou a třeba draze.

Kolik peněz musím mít, abych mohl investovat?

Podílové fondy můžete kupovat i za 500 korun měsíčně. Pokud však nemáte alespoň tři miliony, zůstaňte u fondů. Teprve od tří milionů výše za část peněz přímo akcie jednotlivých firem.

Jaké investiční nástroje jsou dobré na jeden až tři roky?

Na krátkou dobu jsou aktuálně zajímavé termínované nebo spořicí účty. Jsou pojištěné a výnosy jsou kolem 3 až 4 procent.

Uvažuji o nákupu podílového fondu, který je veden v dolarech. Je to rozumné?

Ideální je nekupovat jen jeden produkt, nejlépe je investovat část peněz do dolaru, část do eura a koruny. Vyhnete se tak měnovému riziku – když jeden fond na převodu měn prodělá, druhý ztrátu vyrovná.

Jaké poplatky se platí při nákupu podílových fondů?

Společnost si automaticky strhává poplatky při nákupu podílů a občas i při odkupu. U peněžního trhu jsou poplatky nižší, čím dynamičtěji fond investuje, tím je poplatek vyšší, bývá i 5 procent. Platí se i za správu fondu, to je však poplatek, který "nevidíte", výnosy, které fond uvádí, už jsou pro vás definitivní.

V akciích jsem měl asi 600 tisíc korun, dnes už jsem přišel asi o 40 procent. Mám část prodat a z uvolněných peněz koupit nové akcie, které jsou teď levné?

Spekulování je nebezpečné. Záleží na tom, jaké máte akcie, jsou cenné papíry, které bych držel i v propadu a jiné, které bych obratem prodal. Neřešte to sám, poraďte se s analytikem.

Musím ze zisku z výnosu fondů platit daně? A co když prodělám?

Pokud podíly nebo akcie prodáte do půl roku po jejich získání, musíte obchod uvést v daňovém přiznání. Pokud vyděláte, platíte ze zisku daň, pokud proděláte, neplatíte nic.

Chystám se do USA a budu potřebovat americké dolary, mám je nakoupit hned, nebo počkat?

Nakupujte naněkolikrát. Podobně jako při investování tím omezíte riziko drahého nákupu ve špatnou chvíli. Vemte ale v úvahu i poplatky, které zaplatíte směnárně nebo bance.