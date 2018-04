Otázky a odpovědi: kdo zdědí mou penzi, když se důchodu nedožiji?

Je mi 45 let. Musím se do půlky roku 2013 rozhodnout, zda založím penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je a bude dobrovolné. Vy asi mluvíte o důchodovém spoření (druhý pilíř). To je sice také dobrovolné, ale pro lidi, kteří se do něho přihlásí, je pak už do budoucna závazné. Do poloviny roku 2013 se budou muset rozhodnout lidé nad 35 let. Kdo do druhého pilíře vstoupí, už v něm pak bude povinně. Mladší lidé se budou rozhodovat nejpozději do 35 let věku.

Do kolika let budu muset být ve druhém pilíři? Platí hranice 60 let jako u penzijního připojištění?

Ve druhém pilíři budete do svého odchodu do důchodu. Není žádná předem pevně daná hranice.

Každá kalkulačka mi ukazuje jiné výsledky toho, kolik ve 2. pilíři naspořím do důchodu, jak se správně orientovat?

Čísla se mohou skutečně lišit. Některé kalkulačky například do výpočtu zahrnují celý váš vklad (3 % ze sociálního pojištění + 2 % z vlastních prostředků), jiné počítají jen s třemi procenty z vašeho sociálního pojištění – jen tak je výnos druhého pilíře porovnatelný se státním důchodem. Dvě procenta ze svého totiž můžete spořit, i když zůstanete v původním důchodovém systému. Použít je pak můžete jako přilepšení k vypočtenému důchodu.

Co bude s penězi, když klient v průběhu spoření zemře?

U důchodového spoření (druhý pilíř) je dědění omezené – dědit se může jen do chvíle, kdy ještě nezačala být vyplácena penze. Peníze hotově však zdědí jen plnoletý dědic, který sám do druhého pilíře nevstoupil; ostatním se prostředky převedou do jejich spoření. Jestliže zemře člověk, kterému už byl vyplácen důchod, jeho dědic může dostávat stejný důchod po dobu tří let nebo až dvaceti let, pokud to však bylo předem sjednáno – záleží na tom, který druh penze zesnulý zvolil. U penzijního připojištění (třetí pilíř) peníze připadnou osobě uvedené v pozůstalostní penzi v rámci smlouvy nebo se budou dědit – stejně jako dosud.

Je mi 20 let a uvažoval jsem, že si založím penzijní připojištění, ale asi už to nemá cenu, když budu spořit v důchodovém spoření...

To jsou dvě na sobě nezávislé věci. Penzijní připojištění (třetí pilíř) je dobrovolné spoření na stáří spojené se státním příspěvkem. Jeho výhodou je, že v případě nouze můžete spoření přerušit, nebo dokonce předčasně ukončit – to však za cenu ztráty státních příspěvků. Důchodové spoření (druhý pilíř) je také dobrovolné, o tom, zda ho budete využívat, se musíte rozhodnout nejpozději do 35 let věku. Pokud si je zvolíte, nemůžete to už vzít zpět. Můžete využívat obou systémů.

Dávám si na penzijní připojištění 100 korun měsíčně, mám nárok na státní příspěvek a v jaké výši? Je mi 30 let.

Na věku nezáleží, při měsíční úložce 100 korun máte nárok na příspěvek 50 korun. Od ledna 2013 se však i u starých smluv k této úložce nebude vázat příspěvek žádný – nejnižší platba s nárokem na něj bude 300 korun.

Pokud platím měsíčně 100 korun a chci částku zvýšit, dokdy to musím udělat, abych nepřišla o staré podmínky?

Pokud zůstanete u stejné společnosti, budete moct částku zvyšovat či snižovat kdykoli jako dosud, nebude třeba přecházet na nové podmínky. To bude nutné, jen kdybyste chtěla změnit společnost, u které bude smlouva vedena.

Bude v roce 2013 opět možné přecházet k jinému fondu ve skupině těch, kde je jistota aspoň nulového zisku?

Nebude to možné. Poslední šance na přestup byla do konce února 2012.

Lze založit penzijní připojištění i malým dětem s tím, že by měly možnost si po 15 letech peníze částečně vybrat či spořit dál?

Není to možné, produkt je podmíněn minimálně 18 lety věku.

Je zaměstnavatel povinen přispívat na penzijní připojištění i během mateřské a následně rodičovské dovolené?

Podle zákona může přispět zaměstnanci až 24 000 korunami ročně do penzijního připojištění a životního pojištění (je to celková částka), pokud jste stále zaměstnanec, přispívat vám může, i když právě nepracujete. Co se týká nemocenské, mateřské a rodičovské, záleží na zaměstnavateli. Příspěvek je variabilní záležitost, pokud vám zaměstnavatel třeba v době rodičovské nepřispívá, nemusíte to fondu hlásit.

Je mi 58 let, připojištění mám už 11 let. Dokdy mohu spořit? Musím smlouvu zrušit, když mi bude 60? A pokud ano, mohu si vybrat naspořené peníze?

Vypovídat smlouvu nemusíte, spořit můžete dál. Naspořené peníze si však nemůžete průběžně vybírat (výjimkou je výsluhová penze po 15 letech), to lze až při ukončení smlouvy. Kdybyste smlouvu zrušila, můžete si založit novou, na té budete muset spořit minimálně pět let.

Když si uzavřu penzijní připojištění do 30. 11. 2012 třeba na 100 korun, můžu částku později navýšit, aniž by se změnily podmínky?

Ano, bude to možné.

Uzavřela jsem penzijní připojištění asi před pěti lety, před dvěma roky jsem měnila penzijní fond a nyní znovu uvažuji o změně. Kdy budu mít nárok na výsluhovou penzi? Chápu správně, že až po 15 letech u nejnovějšího fondu?

Doba na výsluhovou penzi se počítá od počátku spoření u historicky prvního fondu, na přestupech nezáleží.

Odkdy je povinnost zřídit si penzijní pojištění? Je ještě možné dávat například sto a od státu dostávat 50 korun?

Taková povinnost neexistuje. Penzijní připojištění je dobrovolné a uvedený příspěvek bude platit do konce tohoto roku. Pak bude pro získání příspěvku nutné minimální měsíční úložku navýšit na 300 korun.

Ještě penzijní připojištění nemám, pokud si ho včas nesjednám, budou mi od roku 2013 automaticky z platu srážet dvě procenta do druhého pilíře?

Jsou to dvě různé věci. Penzijní připojištění je takzvaný třetí pilíř. Je dobrovolné, můžete si ho založit kdykoli, od roku 2013 už však za nových podmínek. Ona 3 + 2 procenta se týkají pilíře druhého – je to také dobrovolné, ale kdo se do věku 35 let pro tuto formu rozhodne, už v ní musí zůstat.