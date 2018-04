Otázky a odpovědi o reformě

Platím výživné a je to pro mne povinný výdaj stanovený soudem. Bývalá manželka tyto peníze přijímá, ale daním je já. Změní se něco po reformě?

Nezmění. Peníze budete nadále zdaňovat vy.

Není mi stále jasná výše rodičovského příspěvku. Když budu chtít doma zůstat s dítětem jen dva roky, jakou sazbu příspěvku si mohu zvolit? Má předchozí hrubá mzda byla 10 000 Kč. Hraje to nějakou roli?

Vaše předchozí mzda roli hraje. Pokud totiž nemáte mateřskou 380 Kč denně (to přibližně odpovídá předchozí hrubé mzdě 16 400 Kč), nemůžete si zvolit nejrychlejší způsob vyplácení rodičovského příspěvku (11 400 Kč do dvou let věku dítěte).

Manželka je na rodičovské dovolené, pobírá příspěvek 7582 Kča má částečný invalidní důchod 4100 Kč. Bude se na nás vztahovat odpočet za vyživovaného manžela?

Do příjmů vyživované manželky se sice nepočítá rodičovský příspěvek, ale invalidní důchod ano. Takže ve vašem případě slevu uplatnit nemůžete. Slevu si můžete nárokovat jen v případě, že si váš partner nevydělá za rok více než 38 040 Kč. Nově bude možné uplatnit slevu 24 840 Kč za rok.

Dceři budou tři roky v červenci, ale protože jsem pracovala jako učitelka, počítám s nástupem do práce až v září. Mohla bych být ještě ty dva měsíce na mateřské a nepřijít o rodičák?

Pobírání rodičovského příspěvku a návrat do práce nemusí nijak souviset. Pokud dodržíte podmínku osobní celodenní a řádné péče o dítě, můžete si libovolně přivydělat. Péči může zajistit třeba babička nebo paní na hlídání. Do dceřiných třetích narozenin budete brát příspěvek 7600 Kč měsíčně a potom 3800 Kč až do jejích čtyř let.

Jak se bude u výpočtu daní postupovat u částečného invalidního důchodu. Má daň ze superhrubé mzdy bude nižší než odpočet z daní, takže budu mít vlastně zápornou daň. Dostanu peníze od státu jako přeplatek, nebo budu moci uplatnit společné zdanění?

Společné zdanění můžete uplatnit naposledy za rok 2007, pak již nebude fungovat. Vyjdeli vám záporná daň, nedostanete od státu doplaceno nic, daňový bonus se týká jen nezletilých dětí.

Vychovávám 30měsíční dvojčata, dostávám rodičovský příspěvek 7582 Kč. Příspěvek je jeden, přestože děti jsou dvě, a tudíž i náklady jsou vyšší. Změní se něco?

Příspěvek je určen rodičům, nezáleží na tom, kolik dětí vychovávají. I nadále budete dostávat příspěvek jen jeden.

Důchodcům se bude penze valorizovat. Platí totéž pro sirotčí důchody?

Reforma počítá s valorizací důchodů. Starobní důchody by od ledna měly vzrůst v průměru o 360 Kč. Valorizace se bude týkat i důchodů sirotčích a invalidních.