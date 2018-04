Otázky: co vás zajímá o daních

Jak je to s uplatněním slevy na dítě v případě, že je zletilé a studuje? Do kolika let se počítá za vyživované dítě?

Nezaopatřené dítě-plnoletý student skutečně hraje roli v dani z příjmů ve třech případech:

a) při uplatnění slevy na studenta 2400 korun ročně – tu může uplatnit student řádného studia do 26 let a student doktorandského studia až do 28 let;

b) při uplatnění slevy na vyživované dítě 6000 korun ročně – zde zákon výslovně definuje, kdo je považován za nezaopatřené dítě, to je dítě až do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání;

c) pro možnost uplatnění společného zdanění – zde nejsou podmínky výslovně uvedeny, ale paragraf o slevě na dítě definuje pojem vyživované dítě pro celý zákon. Společné zdanění mohou tedy manželé uplatnit za stejných podmínek jako slevu na vyživované dítě, pokud je splní alespoň po část roku.

Jestliže si pro daňové přiznání 2006 rozkládám příjem na tři zdaňovací období, jsem povinen zaplatit zdravotní pojištění pouze z částky za rok 2006 (tedy z jedné třetiny), nebo znovu za předchozí léta 2005 a 2004?

Rozdělení příjmů za více let platí pouze pro daně, zdravotní i sociální pojištění se vždy platí z celé částky v roce výplaty příjmu.

Manžel platí hypotéku a má právo odečítat si úroky. Po jejich odečtení je daňový základ pro rok 2006 nulový. Je povinen i z tohoto nulového daňového základu platit pojistné na zdravotní pojištění? Jestliže ano, pak v jaké výši?

Úroky z hypotéky se odečítají pouze od daní, od pojištění ne, zdravotní činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu a vyměřovací základ zas činí 50 procent (polovinu) příjmu po odpočtu výdajů.

Jsem důchodce a pronajímám nemovitost, dříve jsem si od příjmů z pronájmu odečítal skutečné náklady a uplatňoval odpisy. Všechny odpisy nejsou ještě odepsány a nyní bych chtěl uplatnit náklady paušálem. Co se stane s odpisy?

Odpisy jsou zahrnuty v paušálních výdajích, odpisový plán musíte vést evidenčně dál. U pronájmu vlastně nic navíc kromě 30procentního paušálu odečíst nejde, ani pojištění, pokud byste si ho platil.

Jsem majitelkou nemovitosti, ve které bydlím. Zároveň ji i pronajímám. Mohu odečíst paušální částku 30 procent, nebo musím uplatnit jen skutečné výdaje v poměrné výši?

Výdaje můžete uplatnit jak paušálem ve výši 30 procent z příjmů z pronájmu, tak ve skutečné výši. Skutečné výdaje vztahující se k celému domu (například oprava fasády) smíte však uplatnit jen v poměrné výši odpovídající pronajímaným prostorám, například polovinu nebo třetinu.

S manželkou každý čerpáme úvěr ze stavebního spoření. Může si některý z nás snížit základ daně i o úroky druhého? Pokud ano, lze takto postupovat i v případě, že nejsme manželé?

Úroky z úvěru ze stavebního spoření mohou od základu daně odečítat všichni účastnící dané smlouvy o úvěru, a to buď jeden z účastníků, anebo všichni rovným dílem. Jinou možnost zákon nedává.

Na živnostenský list zprostředkovávám inzerci do novin. Když chci uplatnit paušální odpočet, kolik je to procent?

Zprostředkování obchodu a služeb je živnost volná a na tu se vztahuje paušál ve výši 50 procent.

Letos budu poprvé podávat daňové přiznání jako OSVČ. Od října 2006 mám příjem z fotbalu jako hráč. Chtěl bych uplatnit skutečné výdaje. Nevím, co všechno si mohu dát do nákladů. Dále bych chtěl vědět, jestli potvrzení o nákupu věcí potřebných pro mou činnost musí být originál, nebo jestli mohu odevzdat kopie. A to z důvodu pozdější reklamace. Dále se chci zeptat, jestli ke každému paragonu musím vypsat výdajový pokladní doklad a jestli musím vést peněžní deník.

Příjmy sportovců patří mezi nezávislá povolání, kde je možno uplatnit paušální výdaje ve výši 40 procent. Pro možnost uplatnění skutečných výdajů je třeba vést daňovou evidenci. Protože daňová evidence nahradila zrušené jednoduché účetnictví a její podobu zákon striktně nenařizuje, často se vede obdobným způsobem (peněžní deník, kniha faktur atd.). Jednotlivé doklady musí být originály, ale nikam se neodevzdávají, poplatník je naopak musí archivovat, takže s případnou reklamací nakoupených věcí nebude problém. Vypisování výdajových dokladů na každý paragon považuji za přežitek, je třeba evidovat doklady tak, aby byla celá daňová evidence průkazná (číslovat, lepit na čtvrtky). Pokud si nejste s vedením daňové evidence jistý, doporučuji vám buď absolvovat školení, nastudovat odbornou literaturu, nebo se obrátit na odborníka.

Co dělat s přeplatkem sociálního pojištění za rok 2005, který byl vrácen v březnu 2006?

Přeplatek ze sociálního zabezpečení vzniká jako pohledávka až dnem podání přehledu za rok 2005, proto ji zahrňte do příjmů roku 2006.

Jsem student, není mi ještě 18 let a chtěl bych vytvářet webové stránky za úplatu. Je možné, abych vydělával a nevlastnil živnostenský list?

Nezletilé osoby mají práva a povinnosti, ale nemohou je nabývat vlastními úkony. Co se daní týče, platí v zásadě totéž – nezletilý má způsobilost mít příjem, ale nemůže samostatně uzavírat smlouvy a aktivně vydělávat – s výjimkou pracovněprávních vztahů, které může sám uzavírat už od 15 let. Pokud tedy chce nezletilý konat něco výdělečného (hrát ve filmu atd.), musí ho v této věci zastupovat zákonný zástupce.