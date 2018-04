Pronajímáte byt, který máte společně s manželem? Daň zaplatí jen jeden

1 Sleva na poplatníka

Otázka: V roce 2014 jsem dva měsíce pouze podnikal a pak jsem byl zaměstnán. Zaměstnání se pro mě stalo vedlejší činností. Může být sleva na poplatníka uplatněna pouze jednou, nebo ji mohu využít jak u zaměstnavatele, tak jako živnostník?

Odpověď: Slevu na poplatníka si může uplatnit každý pouze jednou, i když má více druhů příjmů. Její výše je 24 840 korun a tuto částku lze odečíst celou, i když jste vydělávali třeba jen část roku. Protože jste souběžně podnikal a byl zaměstnán, daňové přiznání si budete podávat sám.

2 Invalidní důchod v daních

Otázka: Mám invalidní důchod prvního stupně. V roce 2014 jsem byla zaměstnaná od března do června, pak jsem byla evidována na úřadu práce. Daně mi zpracovává bývalý zaměstnavatel, ale mzdová účetní mi chce uplatnit slevu na poplatníka jen za měsíce, kdy jsem byla v práci. Postupuje správně, nebo mi má odečíst slevu za celý rok? Jakou slevu v daních mi zajistí můj invalidní důchod?

Odpověď: Pokud ve vašem případě zaměstnavatele požádáte o roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014 (tedy žádáte v rámci klasického „růžového“ formuláře, který zaměstnanec podepisuje při nástupu do zaměstnání a poté po skončení každého kalendářního roku), musí vám zaměstnavatel zohlednit základní slevu na dani v plné výši 24 840 korun.

Při invaliditě prvního stupně můžete uplatnit slevu 2 520 korun za zdaňovací období, respektive 1/12 této částky za každý měsíc, kdy trval nárok na invalidní důchod.

3 Pronájem pozemků

Otázka: Jsem zaměstnán a pronajímám zemědělské pozemky, z kterých jsem za rok 2014 obdržel nájemné ve výši 6 800 korun. Druhou půli nájemného ve stejné výši obdržela manželka, ta je však v důchodu a nemá jiné příjmy. Je to tak, že já budu podávat daňové přiznání (příjmy vyšší než 6 000 korun) a žena ne (příjmy do 15 000 korun)?

Daň z pozemků je 6 000 korun. Mohu uvést jako výdaj celou daň (platím ji svým jménem)? Pokud ano, musím pak ke svému daňovému přiznání přičíst i ženiny příjmy?

Odpověď: Příjmy z pronájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se podle § 9 ZDP zdaňují jen u jednoho z nich. To znamená, že jeden z manželů zdaní 13 600 korun jako příjem z pronájmu. Vzhledem k výši příjmů máte povinnost přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 podat.

Daň z nemovitosti lze v plné výši uplatnit jako daňový výdaj, pokud byla zaplacena v roce 2014, jinak ji lze jako výdaj uplatnit až v roce 2015, v tom zdaňovacím období, kdy je skutečně uhrazena. Paušální výdaje podle § 9 jsou 30 procent, přičemž uvedená daň z nemovitostí (6 000 korun) činí přibližně 44 procent příjmů, proto je výhodnější uplatnit výdaje ve skutečné výši.

4 Zaměstnání jen na půl roku

Otázka: Do července jsem byla zaměstnána, od poloviny září jsem přihlášena na úřadu práce a pobírám podporu v nezaměstnanosti. V mezidobí jsem byla na dovolené v zahraničí, tudíž bez příjmu. Musím řešit daňové přiznání?

Odpověď: Pokud jste do 15. února 2015 u svého posledního zaměstnavatele písemně požádala o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pak má tento zaměstnavatel povinnost provést roční zúčtování daně a vypořádat tak vaše daňové povinnosti za rok 2014. Podmínkami je, že jde o posledního zaměstnavatele, a že jste v roce 2014 nebyla současně zaměstnána u více zaměstnavatelů (nevadilo by, kdyby to bylo postupně).

Roční zúčtování zaměstnavatel neprovede, pokud máte povinnost podávat daňové přiznání sama, protože jste měla jiné příjmy než:



příjmy ze zaměstnání



příjmy od daně osvobozené



příjmy, z nichž je vybírána daň srážkovou sazbou daně podle § 36



příjmy podle § 7 až 10 do 6 000 korun za zdaňovací období



Nezapomeňte, že za dobu, kdy jste nebyla zaměstnaná ani jste nebyla hlášena na úřadu práce jako nezaměstnaná, jste měla povinnost platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelného příjmu. Pokud jste tuto povinnost nesplnila, musíte co nejdříve zkontrolovat výši svých závazků u své zdravotní pojišťovny.

5 Pronájem bytu

Otázka: Započítávají se náklady na revitalizaci domu (všichni vlastníci bytů splácejí měsíčně předepsanou finanční částku bance) do nákladů v případě pronájmu bytu?

Odpověď: Platby do fondu oprav nejsou daňovými výdaji, protože tak, jak situaci popisujete, jde fakticky o spoření na tyto výdaje. Jakmile bude fond oprav použit pro opravu nemovitosti ve společném vlastnictví, budete do výdajů moci uplatnit část nákladů na opravy, a to ve výši odpovídající vašemu spoluvlastnickému podílu.

6 Pronájem bytu v důchodu

Otázka: Důchodci si mohou za rok 2014 snížit daňovou povinnost až o částku 24 840 korun ročně. Jak si určím přesnou výši této slevy na poplatníka v případě pronájmu bytu na 10 měsíců v roce?

Odpověď: Nemusíte nic přepočítávat, tuto slevu si každý může uplatnit v plné výši.