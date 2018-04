Osm otázek o druhém důchodovém pilíři

Zájem o druhý pilíř je zatím mizivý. Za pět měsíců letošního roku uzavřelo smlouvu 47 392 lidí. Podle Petra Brousila, mluvčího Penzijní společnosti České pojišťovny, která má zatím nejvíce klientů (přes 21 tisíc) se v květnu zvýšil zájem především u lidí starších 35 let. I když je to mnohem více než v předchozích měsících, další výrazný růst, jak vyplynulo z penzijního barometru Swiss Life, za nynějších podmínek nelze očekávat.

Pokud principu spoření v druhém pilíři stále ještě moc nerozumíte, přečtěte si osm základních vysvětlení.

Jaké jsou rozdíly mezi pilíři důchodové reformy?

I. pilíř = průběžný systém. Povinně do něho přispívají všichni, kdo vydělávají.

II. pilíř = důchodové spoření, nový dobrovolný systém, když se však do něj přihlásíte, stává se povinným. Princip je v tom, že se vám sníží odvody na sociální pojištění, ale budete muset přispívat i ze svého.

III. pilíř = doplňkové penzijní spoření, dříve penzijní připojištění. Spoříte částku, kterou si sami zvolíte, dostáváte státní příspěvek a jsou možné daňové úspory. Lze vypovědět před splněním podmínek, ale v tom případě o uvedené výhody přijdete.

Mohou si druhý pilíř sjednat i podnikatelé?

Ano, budou to však mít o něco složitější než zaměstnanci, kterým se o výpočet a platby postará zaměstnavatel. OSVČ platbu vypočítají z ročního vyměřovacího základu na sociální zabezpečení, což je minimálně 50 procent daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti.

Podnikatel bude posílat platbu do druhého pilíře jednou za rok na účet finanční správy.

Je 30. červen opravdu poslední termín? Co když je mi 36, ale jsem na rodičovské?

Druhý pilíř si mohou sjednávat lidé mezi 18 a 35 lety. Ti, kdo jsou starší, mají šanci jen nyní, když se systém spouští. Mají čas do 30. června 2013. I když se spekuluje o možném prodloužení, nic zatím není jisté.

Trochu jinak je to s lidmi staršími 35 let, kteří nemají nyní zdanitelné příjmy (nezaměstnaní, na rodičovské...). Mají totiž na rozmyšlení času víc. Rozhodnout se musí do šesti měsíců od chvíle, kdy zase budou mít zdanitelný příjem.

V reklamě jsem viděl, že ke vkladu 1 000 korun dostanu 1 500 korun od státu, je to pravda?

Ve zkratce to tak je. Místo 28 procent hrubé mzdy, které za vás zaměstnavatel odvádí státu do průběžného systému, bude odvádět jen 25 procent, tři procenta půjdou na váš individuální účet. Podmínkou je, že k tomu přidáte dvě procenta hrubé mzdy ze svého (tedy snížíte si o ně čistou mzdu).

Částku tedy sami nestanovujete, je vypočtena na základě vašich příjmů. U průměrné mzdy 24 061 korun je to 481 korun ze svého + 721 korun, které jste dosud posílali státu.

Co se stane, když vstoupím do druhého pilíře, ale pak přijdu o práci? Budu muset platit ze svého?

Povinnost platit do druhého pilíře je vázána na výdělečnou činnost. Kdo ztratí zaměstnání, nemá výdělečnou činnost a povinnost platit pojistné se u něj automaticky přerušuje. Po získání zaměstnání se automaticky obnovuje (ukončení či zahájení pracovního poměru nahlásí zaměstnavatel).

Podobně je to u mateřské nebo rodičovské dovolené, kdy se povinnost platit obnoví až po získání výdělečné činnosti.

Je pravda, že lidé, kteří vstoupí do druhého pilíře, budou mít nižší státní penzi?

Nároky na invalidní, vdovské a pozůstalostní penze zůstanou stejné jako u těch, kteří do druhého pilíře nevstoupili. Zachována bude i stejná výše základní výměry starobního důchodu (dnes je ve výši 2 330 korun). Procentní výměra starobního důchodu, která se odvozuje z výše výdělků, však bude krácena, a to nejvýše o 15 procent (tento údaj se týká těch, kdo do druhého pilíře vstoupí asi ve 20 letech). Čím starší člověk vstoupí, tím nižší bude krácení.

Jak budou vypláceny penze z II. pilíře?

Jednu z možností vyplácení penze si klient vybere až v době, kdy bude o penzi žádat.

Doživotní penze, kdy po smrti příjemce výplata skončí. Může to být za tři roky nebo za dalších 30 let.

Doživotní penze s pozůstalostní penzí na tři roky. Znamená to, že v případě úmrtí příjemce penze je další tři roky vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši. Takto vypočtená penze bude o něco nižší než ta z první varianty.

Renta po dobu minimálně 20 let. Pokud by příjemce v průběhu čerpání zemřel, výplata pokračuje po zbytek doby formou pozůstalostní penze ve stejné výši.

Lze smlouvu zrušit během prvních osmi týdnů?

Ne, podpis na smlouvě si můžete rozmyslet jen do doby, než bude dokument zaregistrován v Centrálním registru smluv (termín je neurčitý, záleží na tom, jak budou fungovat procesy ve finančních institucích i na samotném registru). Později si nic rozmyslet nemůžete. Naopak, když pomine termín, dokdy máte možnost smlouvu uzavřít, už nebude možnost do systému vstoupit.