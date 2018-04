Otazníky kolem hypoték

Ta má však přísnější podmínky než standardní úvěr: je dražší a banka půjčí méně peněz – obvykle jen polovinu z hodnoty zastavované nemovitosti.

U pracovního poměru na několik let – třeba jako zástup za mateřskou dovolenou – pak banky sjednávají podmínky individuálně, berou ohled také na to, že spousta lidí během této doby změní i zaměstnání, které bylo sjednáno na dobu neurčitou.



Za co všechnu budu hypoteční bance platit poplatky?

Hypotéka za 4 procenta vypadá dobře, ale mnozí klienti jsou překvapeni tím, co se za touto informací skrývá. V první řadě je třeba počítat s tím, že úroková sazba je roční. Nestačí tedy například požadovaný milion vynásobit čtyřmi procenty (v tom případě byste přeplatili jen o 40 000), vzorec je mnohem složitější – při dvacetiletém splácení přeplatíte o 454 tisíc. Na druhou stranu vám banka půjčí hned a ochotně a bydlet můžete okamžitě, ne za 20 let.

K základním poplatkům, které vás čekají, patří zaplacení za odhad nemovitosti (3500 až 6000 korun), jednorázový poplatek při uzavírání hypotéky (0,4 až 0,85 procenta z výše úvěru), poplatek za čerpání peněz (cca 1000 korun za každé čerpání – například při výstavbě nebo rekonstrukci banka uvolňuje peníze postupně), měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu (100 až 220 korun), měsíční poplatek běžného účtu, který budete muset uzavřít, pokud nejste klientem vybrané banky (cena je dána šíří služeb, které budete využívat).

Mohu si vzít hypotéku na chatu nebo chalupu?

Chalupa je nemovitost a financovat ji hypotečním úvěrem lze. Například v prvním pololetí letošního roku poskytli v Hypoteční bance 132 úvěrů na 105 milionů korun na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci rekreačních objektů.

Podmínky hypoték jsou standardní, úrokové sazby jsou stejné, jako když kupujete nemovitost k bydlení. Pokud by nastal problém v hodnotě nemovitosti, kterou dáváte do zástavy (třeba u malého srubu na břehu Berounky), je možné dozajistit hypotéku jinou nemovitostí.