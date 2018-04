Otazníky kolem pojištění v případě nemoci

Při vyplňování zdravotního dotazníku mi pojišťovák poradil, ať napíšu, že jsem nekuřák, když kouřím jen několik cigaret denně. Nemohu s tím mít později nějaký problém?

Můžete. Dotazník je třeba vyplnit zcela pravdivě. Jinak by se mohlo stát, že v případě nemoci začne pojišťovna zkoumat, jestli jste se neléčil už dřív. V krajním případě může i odmítnout plnění.

Kdysi jsem se pojistila na denní dávky. Od té doby mi vzrostl plat a denní dávka nestačí. Mohu si ji navýšit?

V zásadě je to možné, ale pozor, jaké podmínky vám pojišťovna nabídne. Výhodnější může být uzavřít si další pojistnou smlouvu, ve které si pojistíte jen potřebné navýšení. Nepřijdete o starší (mnohdy výhodnější) pojistné podmínky a ceny. Je však třeba si důkladně přečíst podmínky ve staré smlouvě – může se totiž stát, že pojišťovna vyžaduje oznámení o změně příjmů a v případě, že se tak nestane, může omezit případné pojistné plnění.

Podnikám a neplatím si státní nemocenskou. Jak budu pojišťovně dokládat, že jsem nemocný?

Pokud nebudete mít klasickou neschopenku, vyplní vám lékař formulář od pojišťovny. Počítejte s tím, že za to zaplatíte (asi 50 korun – záleží na ceníku, který si doktor stanovil). Pojišťovna vám pak poplatek proplatí, nezapomeňte přiložit stvrzenku o tom, kolik jste zaplatili. V tomto případě opět platí, že v podmínkách může být zahrnut požadavek pojišťovny, že si musíte platit nemocenskou, a pokud by to v době pojistné události nebylo, může pojišťovna omezit plnění.

Mám pojištěny dávky v pracovní neschopnosti. Zanedlouho půjdu na mateřskou a pak zůstanu s děckem doma. Prý po tu dobu nebudu pojištěna, je to pravda?

Pokud budete na rodičovské dovolené a nebudete mít příjem, pojistka pro vás není – v případě nemoci byste žádnou denní dávku nedostávala. Je proto zbytečné za pojistné platit. Máte dvě možnosti: buď pojistku vypovíte a po návratu do práce si uzavřete novou, nebo můžete udržovat starou smlouvu (původní podmínky a cenu). Počítejte však s tím, že za to pojišťovna vybírá poplatek až ve výši jedné třetiny pojistného.

Když si koupím pojistku denních dávek a pak budu marodit, může mi z pojišťovny přijít kontrola?

Ano, může. A pokud zjistí, že nedodržujete léčebný režim, přestane vám pojišťovna vyplácet peníze a může i celou pojistku vypovědět.

Měla jsem těžký úraz a léčila se skoro tři čtvrtě roku. Po nějaké době ode mě pojišťovna chtěla, abych šla k jejímu lékaři. Je to tak v pořádku?

Pojišťovna vás po nějaké době, kdy vám vyplácí plnění, pošle k svému posudkovému lékaři. Většinou to bývá po půl roce pracovní neschopnosti. Pozvání dostanete dříve, když marodíte s diagnózou, u které není dlouhá léčba obvyklá.

Uzavíral jsem pojistku zcela zdráv. Nyní se dlouhodobě léčím, ale zatím nejsem v pracovní neschopnosti. Může mi pojišťovna změnit podmínky smlouvy nebo cenu?

Pokud byste byl klient, na kterém pojišťovna vyloženě „prodělává“, pravděpodobně se po pojistné události dočkáte dopisu s návrhem vyšší ceny nebo výpovědi. To však není váš případ, zatím nejste v pracovní neschopnosti.