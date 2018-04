Otazníky kolem stavebního spoření

Nespořím ještě celých šest let, nastřádala jsem sto tisíc, které teď potřebuji vybrat na výměnu oken, částka by mi stačila, nechci se zadlužit. Existuje nějaká možnost?

Můžete si požádat o malý úvěr, třeba tisíc korun. Ty pak obratem spořitelně vrátíte a nebudete mít dluh. Podmínkou je, že na celou částku doložíte fakturu, že jste výměnu oken zaplatila.

Chci si vzít řádný úvěr na rekonstrukci bytu, ale manželka nechce smlouvu podepsat. Můžu ji nějak obejít?

Podpis manželky nebudete potřebovat, když máte rozdělené jmění. Opatrně však, někde po vás budou chtít, abyste také sepsal exekutorský zápis, což je dokument, ve kterém se podepisujete, že když nebudete splácet, vaše nemovitost půjde rovnou exekutorovi, aniž by situaci řešil soud.

S manželem se rozvádíme, potřebovala bych ho vyplatit z bytu. Můžu si na to vzít úvěr u stavební spořitelny?

Ano, stavební spoření můžete použít i na vyrovnání majetku manželů, pokud se týká bydlení. Musíte jen spořitelně předložit dohodu o vypořádání a ta peníze pošle na účet vašeho manžela nebo třeba na účet u notáře.

Je pravda, že u úvěru splácím úroky z celé částky, tedy i z peněz, které jsem do té doby naspořila?

To platí jen u překlenovacího úvěru (meziúvěru). U něj splácíte úroky z celé cílové částky, tedy i z peněz, které jste sami uložili. Až získáte nárok na řádný úvěr, budete platit úrok jen z toho, co vám zbývá splatit.

Prý si můžu nechat rekonstrukci profinancovat zpětně, a tak získat hotovost?

Pokud si vyřídíte úvěr a spořitelně doložíte účty za práci a materiál maximálně rok zpětně, pak vám pošle peníze přímo na účet.

Jsem podnikatel, ovlivní to nějak možnost získat úvěr?

Abyste na úvěr dosáhl, musíte za sebou mít aspoň jedno zdaňovací období. Když podnikáte déle, některé spořitelny chtějí vidět přiznání za dva roky. Pokud jste ve ztrátě, ale s vyhlídkou, že se vám bude v podnikání dařit, i tak vám může spořitelna úvěr schválit.