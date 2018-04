Jistě jste se už setkali s tím, že se to na vizitkách, které se vám dostanou do ruky, hemží managery všeho druhu. Mnohdy anglické názvy pozic z vašeho pohledu ani neodpovídají představě toho, co vlastně zmíněný člověk dělá.

Pokud byste rádi pronikli do tajů profesních titulů, zkuste nejdřív náš test. Určitě vám pomůže s orientací.