I malé děti by měly dostávat alespoň symbolické kapesné. To je jednoznačný názor odborníků. Výše kapesného roste s věkem. Malým dětem je vhodné přilepšit každý týden, náctiletí by se měli naučit hospodařit s měsíčním kapesným.

Řada bank nabízí účty jak pro děti, tak studenty. Kapesné mohou rodiče dětem posílat i na účet a nechat tak na dítěti, aby se s ním naučilo hospodařit. Banky od určitého věku nabízí ke kontům i platební kartu s omezeným limitem.