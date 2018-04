Které banky otevřou o svátcích a kdy poslat peníze, aby došly letos

Poznámka: (1) spěšný příkaz k úhradě 31.12. do 12.00; (2) sběrný box 27.12.; (3) prioritní platba 31.12. do 13.30; (4) prioritní platba 31.12. do 13.50; (5) prioritní platba do 31.12. do 9.30; (6) sběrný box do 27.12.; (7) prioritní platba 31.12. do 12.30; (8) prioritní platba 31.12. do 12.00; (9) v Era finančních centrech on-line 30.12; (10) sběrný box 27.12. do 12.00; (11) prioritní platba 31.12. do 11.30; (12) prioritní platba 31.12. do 10.00; (13) prioritní platba 31.12. do 12.00; Zdroj: banky