Otevře se nám cesta k balíku peněz?

Kampaň se týká nového produktu ČSOB, který se bude jmenovat ČSOB Klíčový plán a půjde v něm hlavně o investice. Od 2. října, kdy se rovněž v médiích odhalí, kdo za reklamou stojí a jak lze propagované dva miliony získat, se začne Klíčový plán nabízet na pobočkách ČSOB. Klíčový plán, který pro klienty představuje „komplexní přístup ke zhodnocování osobních financí“, na první pohled připomíná produkty Sporoplán od České spořitelny a Felix od Komerční banky (resp. jejich investičních společností: ISČS a IKS–KB). Nabídne však o trochu více.

Sporoplán a Felix jsou produkty, které klientům radí, pomáhají a určují investice do podílových fondů, především jsou pak zaměřeny na pravidelné investování. Klíčový plán bude mít větší rozsah a nabídne to, co v jiných bankách dělají různí privátní poradci a osobní bankéři. V Klíčovém plánu totiž vezmou na sebe bankéři úlohu osobních finančních poradců a po zjištění klientových zdrojů, příjmů a cílů navrhnou klientovi rozvržení finančních prostředků mezi různé, většinou investiční, produkty.

Investiční balíčky Sporoplán, Felix a starší ČSOB Investiční program totiž nejsou tak úspěšné, jak si banky zprvu představovaly, a proto ČSOB pravděpodobně sází na širší produkt. Klíčový plán bude totiž sledovat jak úspory klienta a jejich alokaci, tak jeho měsíční příjmy a výdaje.

Vzhledem k tomu, jak málo lidí u nás využilo služby finančních poradců, lze se obávat, že ani Klíčový plán nebude mít takový úspěch, jaký si od něj banka slibuje. Na druhou stranu je zde výhoda zázemí a jména banky, které jistě vzbuzuje větší důvěryhodnost, než finanční poradce pracující na živnostenský list. Nevýhodu, kterou budou „nezávislí“ poradci vyzdvihovat je to, že jednotlivé části bankovních balíčků se skládají vždy z produktů jedné skupiny (banka, investiční společnost, pojišťovna, penzijní fond,…) a nemusí někdy nejlépe vyhovovat potřebám klienta -

přestože ještě nejsou známy podrobnosti o novém produktu, můžeme se domnívat, že to bude také případ Klíčového plánu.

Co má Klíčový plán společného s řešeními poradců, je sestavení „viditelného a

hmatatelného“ finančního plánu. Ten může být výhodou oproti dotazníkům a méně konkrétním řešením v jiných bankách.

A jak je to s těmi dvěma miliony? Jde o propagační akci, do níž budou zapojeni všichni klienti, kteří se přijdou na pobočky informovat o Klíčovém plánu, avšak nejvíce 1 mil. Kč může vyhrát ten, kdo si nechá plán sestavit a uzavře smlouvu na některý produkt.

Více informací o propagační akci a hlavně samotném produktu (jeho specifika, srovnání s ostatními bankami, apod.) vám přineseme v dalším komentáři, až zatím tajnůstkářská ČSOB „odhalí své karty“.

Myslíte si, že je Klíčový plán krok správným směrem? Řídili byste se investičním plánem sestaveným finančním poradcem nebo bankou? Těšíme se na vaše názory.