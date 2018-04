Otevřená kancelář: Velký bratr se dívá!

Přišla nová doba: Otevírání! Prostory uzavřených pracoven, někdy téměř posvátná teritoria zaměstnanců, se začínají čím dál častěji měnit ve velkoprostorové haly, kde má každý nanejvýš svůj stůl, počítač a telefon. V lepším případě pak nízkou přepážku, která jeho místo odděluje od kolegů. Takzvané "open-space" u nás zavádějí zejména velké zahraniční společnosti. Oblíbené jsou především v USA, kde v nich tráví pracovní dobu tři ze čtyř zaměstnanců pracujících v kanceláři. Po vzoru mezinárodních firem přecházejí k velkým halám i čeští zaměstnavatelé. Rychlejší spolupráce "Pro nás je otevřený prostor nutností," říká Rita Gabrielová, mluvčí internetové firmy Seznam. Kromě technicky snazšího propojení počítačů a serverů je takové uspořádání výhodnější především z organizačních důvodů. "Tým musí být operativní. Je pro nás rychlejší sdělovat si své poznatky a výsledky práce právě v otevřeném prostoru, kde na sebe všichni vidíme a můžeme se kdykoliv poradit," popisuje Gabrielová.

Vedoucí pracovníci sídlí v prosklených místnostech, kde mají soukromí pro různá jednání a zároveň přehled o tom, co se na pracovišti děje. Firmy přecházejí na model velkoprostorových kanceláří především ve snaze zvýšit produktivitu práce. Zaměstnanci spolu rychleji komunikují a nemohou práci odbývat či předstírat vytíženost. Navíc se výrazně ušetří místo. Do haly se vejde i několik desítek zaměstnanců, jejichž oddělené kanceláře by v budově zabraly několik pater.

Pod stálým dozorem

Opatření, které firmě ušetří náklady a zvýší pracovní tempo, zákonitě ubere na pohodlí zaměstnancům. Ti si podle psycholožky Ivety Sigmundové z personální společnosti Aprofes na otevřené kanceláře nezvykají příliš snadno. "Mají pocit neustálé kontroly ze strany nadřízeného i spolupracovníků a ztrácejí pocit soukromí," popisuje.

Pracovníci navyklí uzavřenému prostoru si proto své "území" často chrání nejrůznějšími bariérami -květinami, poličkami, stohy dokumentů. "Otevřené kanceláře souvisí také s jiným způsobem komunikace," připomíná Sigmundová. "Především při telefonování je všechno slyšet, což vyvíjí tlak na psychiku." To potvrzuje i realitní makléř Pavel z Prahy. "Hlavně na začátku mě opravdu znervózňovalo, že každý můj telefonát si pravidelně vyslechne několik kolegů," říká.

Nepodceňte nevýhody

Šéf by si měl dát pozor, aby obtíže, které pracovníkům otevřená kancelář způsobí, nezastínily všechny její výhody. Zamýšlené zlepšení pracovních výsledků týmu se tak může obrátit v pravý opak. Ředitel personální agentury Motiv P František Hroník poukazuje na to, že ne každý zaměstnanec se v otevřeném prostoru dokáže na svou práci náležitě soustředit. "Proto se velké kanceláře mnohdy navrhují jako takzvaná hnízda," vysvětluje. Asi čtyři pracovníci se seskupí do "hnízd", v nichž jednotlivce oddělují nízké přepážky. Další hnízda stojí opodál. Výhodou takového uspořádání je osobnější kontakt spolupracovníků sdílejících společné hnízdo, nevýhodou menší kapacita celé kanceláře.

Více zaměstnanců se do haly vejde, tvoří-li jednotlivá pracovní místa takzvaný "hřad". To znamená, že jsou vyrovnána jedno vedle druhého v několika řadách. "Ve hřadu ubývá osobního kontaktu a zvyšuje se pocit nedostatku soukromí," upozorňuje Hroník. "Je mnohem náročnější si v něm zvyknout, okolo deseti procent lidí reaguje na pobyt v něm bolestmi hlavy a zvýšenou únavou." Takový typ kanceláře proto doporučuje doplnit odpočinkovou místností. Dobře uspořádaná kancelář, kde se zaměstnanci cítí dobře a odvádějí lepší práci, je v zájmu vedení firmy. "Vše v podstatě souvisí se schopností přizpůsobit se změnám," shrnuje Iveta Sigmundová. Těm, kteří nedovedou nepříjemnosti spojené s otevřenou kanceláří za žádných okolností překonat, doporučuje, aby si raději našli jiné místo. "Negativní postoje takového pracovníka se totiž v otevřené kanceláři mohou lépe šířit a ovlivnit náladu celého týmu," varuje Sigmundová.

Výhody otevřené kanceláře